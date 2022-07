Volvo: Apple CarPlay kommt in Fahrzeuge mit Android Automotive

Volvo liefert Apple CarPlay in mehrere Modellreihen nach, die die iPhone-Integration bislang nicht unterstützen. Ein Update schaltet CarPlay in Volvos frei, die als Betriebssystem auf Android Automotive setzen. Bei Verbindung mit einem iPhone lassen sich bestimmte iOS-Apps und Funktionen von Musik bis Navigation dann auf dem Infotainmentsystem des Fahrzeuges nutzen. Zudem ist so Apples Sprachassistenzsystem Siri mit an Bord.

Das Update ist für die beiden vollelektrischen Modelle Volvo C40 und XC40 Recharge Pure Electric verfügbar. Es wird außerdem für die Fahrzeugreihen XC60, S90 und V90 ab Modelljahr 2022 sowie S60, V60, XC90 und XC40 (nur in Fahrzeugen mit Android Automotive) ab Modelljahr 2023 angeboten. Das Update lässt sich Over-the-Air im Auto installieren oder beim Händler einspielen, wie der Hersteller mitteilte. Die neue Software-Version 2.2 wird bereits seit Mitte Juli schrittweise zur Verfügung gestellt.

Die Volvo-Marke Polestar hatte zuvor schon im Juni CarPlay für das Modell Polestar 2 nachgereicht, das ebenfalls auf Android als Auto-Betriebssystem setzt. Android Automotive unterstützt in diesen Fahrzeugen damit CarPlay als Smartphone-Integration, nicht aber Android Auto.

Volvo ein Partner für CarPlay 2

Neben Polestar hat Apple auch Volvo als einen Partner für die nächste CarPlay-Generation genannt, die Apples iPhone-Betriebssystem auf das ganze Armaturenbrett bringen soll. Auch die direkte Steuerung von Fahrzeugfunktionen wie Sitzheizung und Klimaanlage werde so über CarPlay respektive Siri möglich, so Apple. In welchen Volvo-Fahrzeugen CarPlay 2 zum Einsatz kommen soll, bleibt unklar. Apple betonte bei der Präsentation des Systems, dass erste Fahrzeuge mit der neuen Carplay-Generation erst Ende 2023 angekündigt werden sollen.

(lbe)