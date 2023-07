Vom Markt genommen: mophie-3-in-1-Reiseladegerät für Apple-Produkte macht Ärger

Ein Ladegerät, drei Apple-Produkte: Als idealer Reisebegleiter präsentiert sich Mophies 2022 eingeführter "3-in-1 Travel Charger". Die exklusiv von Apple vertriebene Hardware zum Preis von hierzulande 180 Euro macht allerdings laut Nutzerproblemen Schwierigkeiten. Wie unter anderem MacRumors schreibt, wurde die Hardware deshalb nun vom Markt genommen – offenbar temporär.

Ein bisschen wie Apples MagSafe Duo

Die Idee hinter dem auf Deutsch "mophie-3-in-1-Reiseladegerät" titulierten Produkt erinnert an Apples MagSafe-Duo-Doppellader. Die Hardware verfügt über insgesamt drei Ladebereiche, die sich flach ausklappen lassen. Für iPhone und AirPods (mit Qi-Ladehülle) sind dies zwei Schalen, für die Apple Watch ein aufklappbarer Ladepuck. Mit Strom versorgt wird das Gerät über USB-C, ein 15-Watt-Netzteil liegt bei. Das 3-in-1-Reiseladegerät wird in einer Filzhülle geliefert, in die alle Bestandteile passen.

Berichte über Probleme beim Laden mit dem Netzteil gibt es schon seit einigen Monaten. Die Probleme treten vor allem dann auf, wenn man das Reiseladegerät so verwendet, wie beworben: Wenn man alle drei Apple-Produkte gleichzeitig auflegt. Dann kommt es zu regelmäßigen Verbindungsunterbrechungen, die auch durch das Ladesignal hörbar sind. Ob dies daran liegt, dass das Netzteil zu schwachbrüstig ist, bleibt unklar.

Bei Problemen Rückgabe möglich

Apple scheint laut Macrumors nun eine Art inoffizielles Rücknahmeprogramm gestartet zu haben. Nutzer, die die Ladeprobleme haben, sollten sich an den Konzern wenden, dieser gibt dann offenbar auch außerhalb der Gewährleistungszeiten das Geld zurück. Momentan ist das 3-in-1-Reiseladegerät noch auf Apples Website gelistet, aber nicht mehr bestellbar. "Derzeit nicht verfügbar" heißt es nur.

Mophie-Mutter ZAGG arbeitet offenbar an einem Firmware-Update für das Netzteil. Wann dieses erscheint und wie man es aufspielt, bleibt unklar. Auch auf dessen Firmenwebsite ist die Hardware temporär nicht verfügbar. Unterdessen hoffen Apple-Kunden, dass der Konzern sich erbarmt und die komplett veraltete MagSafe-Duo-Ladelösung auffrischt. Doch dazu gibt es aktuell nicht einmal erste Gerüchte.

