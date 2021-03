Vom Rechner bis zum Mondflug – wie Frauen die Technikgeschichte prägten

Ohne die Pioniertaten und Unterstützung durch Frauen wären viele Meilensteine aus Wissenschaft und Technik nicht möglich gewesen oder gar unentdeckt geblieben. Dennoch blieb vielen Pionierinnen der Ruhm ihrer Taten verwehrt. Und bis heute kämpfen Frauen um ihren gerechten Platz in der Gesellschaft. Eine (kleine) Übersicht bedeutender Persönlichkeiten aus Wissenschaft, IT und Raumfahrt.

Die Wiege der Programmierung ist weiblich. Die britische Mathematikerin Ada Lovelace gilt als erste Programmiererin komplexer Rechenoperationen überhaupt. Sie war das einzige Kind von Lady und Lord Byron und wuchs ausschließlich in der Obhut ihrer Mutter auf, die sich bereits einen Monat nach Adas Geburt ihren Vater nach langjährigen Streitereien trennte. Sie wuchs unter strengen Vorgaben auf und ihre Mutter lehrte sie Naturwissenschaften und Mathematik und führte sie im Alter von 19 in die Londoner High Society ein. Ada Lovelace heiratete 1834 William King, dem späteren Earl of Lovelace.

Augusta Ada King-Noel, Countess of Lovelace (* 10. Dezember 1815 in London; † 27. November 1852 ebenda), hier 1836 verewigt in einem Gemälde von Margaret Sarah Carpenter.

Aus der Übersetzung wird eine visionäre Beschreibung

Er unterstützte ihren Forschungsdrang und schrieb in wissenschaftlichen Bibliotheken Artikel für sie ab, weil zu der Zeit Frauen eine Nutzung untersagt war. Die visionäre Leistung war ihre Übersetzung einer Beschreibung der Analytical Engine. Einer geplanten Rechenmaschine des britischen Mathematikprofessors Charles Babbage. Der italienische Mathematiker Frederico Luigi Menabrea, beschrieb nach einem Treffen mit Babbage die Maschine. Lovelace wiederum übersetzte diese aus dem Französischen, und kommentierte auf Anregung durch Baggage die ursprüngliche Beschreibung, sodass das Dokument die dreifache Größe einnahm.

Darin skizzierte sie 1843 nicht nur den ersten universalen Computer, sondern beschrieb in ihrem Plan zur Berechnung von Bernoulli-Zahlen eine der ersten Arten der Programmierung. Jedoch wurde die Rechenmaschine nie gebaut, sodass Lovelaces visionäres Werk zu ihren Lebzeiten nie die verdiente Anerkennung bekam und weitgehend in Vergessenheit geriet. Erst als die ersten Computer gebaut wurden, besann sich die Wissenschaft auf die Leistung von Ada Lovelace. Heute sind Preise, Initiativen und sogar eine Programmiersprache nach ihr benannt.

Programmieren als spezialisiertes Handwerk

Die ersten Programmiererinnen der modernen Rechenanlagen mussten weniger visionär, mehr ausgebildete Spezialistinnen sein. Der "Electronical Numerical Integrator And Computer" (ENIAC) - Großrechner war ursprünglich für ballistische Berechnungen der US-Army geplant, wurde aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg fertiggestellt und sollte dann Berechnungen zu Kernexplosionen anstellen. Er wurde von mehreren Programmiererinnen bedient:

Am ENIAC-Computer: Programmiererin Frances Elizabeth "Betty" Holberton und im Hintergrund ein Kollege.

(Bild: Gemeinfrei)