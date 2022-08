Vom alten Eisen: Kein Support mehr für die ersten Macs mit Touch Bar

Apple hat zum 1. August mehrere Macs aus den Jahren 2015 und 2016 aus dem Hardware-Support genommen. Betroffen davon sind auch die ersten MacBook-Pro-Modelle, die über eine Touch Bar verfügen. Als Vintage gilt Hardware, wenn fünf Jahre vergangen sind, seitdem Apple die Produktion eingestellt hat.

Zu den Ende Juli neu als Vintage deklarierten Geräten zählen ein 12 Zoll MacBook (Early 2016), ein 13 Zoll MacBook Air (Early 2015), vier MacBook Pros (13 und 15 Zoll, Early 2015 und 2016), ein 21,5 Zoll iMac (Late 2015), ein 27 Zoll iMac 5K (Late 2015) und die 9,7 Zoll iPad Pro Modelle aus dem Jahre 2016.

Erste Touch-Bar-Macs ausgemustert

Eine Besonderheit ist, dass erstmals auch MacBook Pros mit Touch Bar ausgemustert werden. Apple hatte das Zusatzdisplay für softwaregesteuerte Tasten im Oktober 2016 zusammen mit einem neuen Design des MacBook Pro eingeführt. Der umstrittene Ersatz für die Funktionstasten blieb stets der Pro-Reihe der MacBooks vorbehalten. Obwohl es mehrfach den Anschein hatte, dass Apple sich davon verabschiedet, erschien dieses Jahr mit dem MacBook Pro M2 erneut ein Gerät mit Touch Bar. Auffallend ist aber, dass beim neu gestalteten MacBook Air komplett auf Hardware-Tasten gesetzt wird.

Mit dem Vintage-Status hält Apple keine Serviceleistungen oder Ersatzteile für die betroffenen Geräte mehr vor. Vereinzelt soll es Ausnahmen geben, wenn noch Ersatzteile lagern. Nach sieben Jahren gelten die Geräte dann als abgekündigt. Zu dem Zeitpunkt entfallen auch die letzten Hardwareserviceleistungen. So muss Apple abweichend von der Vintage-Regelung in der Türkei und teilweise in Kalifornien noch zwei Jahre länger Service und Ersatzteile vorhalten.

(mki)