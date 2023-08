Von C/C++ zu Rust: Online-Konferenz zur Migration und Integration

Rust hat sich inzwischen auch in großen Projekten als Alternative zu C und C++ bewährt. Die betterCode() Rust richtet sich an diejenigen, die Teile der Codebasis nach Rust migrieren oder neue Projekte in Rust starten möchten.

Anzeige

Die Online-Konferenz betterCode() Rust zeigt am 24. Oktober die Vorteile und Herausforderungen von Rust im Vergleich zu C/C++ und gibt Informationen zur Umstellung. Veranstalter der Konferenz sind iX und dpunkt.verlag.

Code migrieren und integrieren

Das Programm der Konferenz bietet Vorträge zu folgenden Themen:

Grundlegende Unterschiede und Vorteile von Rust zu C/C++

Rust und C++: Migrieren und integrieren

Traumpaar Rust & WebAssembly

Details zur Ausdrucksstärke von Rust

Asynchrone Programmierung im Zusammenspiel mit anderen Sprachen

Praktischer Einsatz von Rust im industriellen Umfeld

Tickets für die Konferenz sind bis zum 29. September zum Frühbucherpreis von 199 Euro (alle Preise zzgl. MwSt.) verfügbar. Teams ab drei Personen erhalten im Online-Ticketshop automatisch einen Gruppenrabatt. Zusätzlich ist ein Workshop zur Modellierung von Datenstrukturen in Rust im Nachgang der Konferenz geplant.

Wer über die betterCode()-Konferenzen auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich für den Newsletter eintragen und den Veranstaltern auf Twitter/X folgen.

(rme)