Von Paris bis an die Costa Blanca: Die Bilder der Woche (KW 17)

Die Landschaft der Costa Blanca ist bestimmt von rauen Küsten und malerischen Stränden. Von dieser Küste ist Galeriefotograf Michael Bauer besonders begeistert. Es ist eine ideale Gegend, um unterschiedlichste Motive zu fotografieren. Unser Bild des Tages nahm er mit einer Belichtungszeit von 30 Sekunden auf. Das Wasser wirkt auf diese Weise wie ein flüssiger Teppich und die Küste hüllt sich in warmes Licht. Dass es sich dabei um ein Foto aus dem Winter handelt, sieht man ihm kaum an.

In Europa ist die Wald-Anemone, auch bekannt als Großes Windröschen, weit verbreitet. Sie außergewöhnlich abzulichten ist gar nicht so einfach. Es bedarf viel Zeit und Geduld, um ein schönes Exemplar mit ansprechendem Hintergrund zu finden. Mit Stativ und langer Brennweite gelang Fotograf Rolf Fries jedoch eine Aufnahme, die durch ihr außergewöhnlich weiches Bokeh besticht.

Im Bereich Architektur wählte Joachim Hertwig einen kreativen und fantasievollen Ansatz. So haben Innenräume mehr Potenzial als man denkt. Das Foto – ein gewendelter Treppenaufgang in schwarz-weiß – ist gespiegelt und zeigt eine ungewöhnliche Perspektive, die weniger an eine Bauform als viel mehr an Pflanzen erinnert.

Ein Fototrip führte unseren Galeriefotografen Dirk Selig nach Paris. Im lebhaften Stadtviertel Montmartre gibt es neben kleinen Gassen, ikonischen Treppen und Sacré-Cœur auch das weltberühmte Moulin Rouge. Die Flügel der "roten Mühle" sind nachts ein besonderes Highlight. Die Aufnahme entstand mit einer Belichtungszeit von 3,2 Sekunden und Blende f/18.

Alle Bilder der Woche finden Sie in der folgenden Bilderstrecke.

(vat)