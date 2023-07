Von der Skizze zum Bild: Stability AI veröffentlicht Stable Doodle

Auf dem Trackpad mit dem Zeigefinger zu zeichnen, ist wahrhaft nicht die leichteste Sache. Gibt man eine solche Skizze bei Clipdrop ein, kommt aber trotzdem etwas ganz Entzückendes dabei raus: Etwa diese kleine Popcorn-Tüte, die auf gute Unterhaltung wartet. Krickel, krickel. Zur Sicherheit sollte man in das dafür vorgesehene Textfeld noch eingeben, was es sein soll, und kann einen Stil auswählen: Comic, Origami, Anime und viele weitere. Per Knopfdruck erscheinen dann jeweils drei Bilder im ausgesuchten Stil.

Popcorn im Stil "photorealistic".

Unser Test mit einer Popcorn-Tüte hat gezeigt, dass Stable Doodle, wie das Sketch-to-Image-Model von Stability AI heißt, tut, was es verspricht. Skizzen in Bilder verwandeln. Allerdings entfernen sich die Bilder teilweise auch ein Stück weit vom Original, weshalb zu vermuten ist, dass der Prompt eine nicht allzu geringe Auswirkung auf das Ergebnis hat. Dennoch ist das Doodlen mindestens ein kurzer Spaß. Kostenlos sind nur wenige Eingaben. Dann ist das Limit erreicht. Nach kurzer Pause scheint es jedoch weitergehen zu können. Stability AI schreibt, es gäbe ein tägliches Limit, das allerdings nicht genauer definiert ist. Ein Login ist nicht nötig, man kann direkt im Browser loslegen.

Stability AI schreibt im Blogbeitrag zur Veröffentlichung: "Dieses neue Tool von Clipdrop ist in der Lage, eine Reihe von Branchen dramatisch zu verbessern, von Bildung über kreatives Design bis hin zu Mode und Kunst." Es richtet sich explizit auch an Profis, die damit ihre Arbeit effizienter gestalten können sollen. Anfänger bekämen schnell gute Ergebnisse. Das KI-Modell, das die Bilder generiert, ist das aktuellste Stable Diffusion Model SDXL 0.9, kombiniert mit einem T2I-Adapter von Tencent Arc. Über diesen lassen sich die Skizzen einfügen: "Der T2I-Adapter ermöglicht es Stable Doodle, die Umrisse von Skizzen zu verstehen und Bilder basierend auf den Prompts zu erzeugen, kombiniert mit den vom Modell definierten Umrissen."

Das KI-Start-up ist bekannt für seinen KI-Generator Stable Diffusion, der Open Source veröffentlicht wurde. Später übernahm DreamStudio die Rolle des Hauptinterfaces für die KI-Modelle. Zuletzt hatte Stability AI das Bilderstellungsmodell SDXL vorgestellt sowie zwei Large Language Models (LLM) unter einer Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht. Stability AI steht auch im Fokus der Debatte um KI-gestützte Bildgeneratoren und das Urheberrecht. Die US-Bildagentur Getty Images hat das Start-up in Großbritannien verklagt. Der Vorwurf: Die KI habe beim Anlernen unrechtmäßig Bilder von Getty verarbeitet und damit millionenfach gegen das Urheberrecht verstoßen. Auch in den USA sind Klagen gegen Stability AI und Midjourney anhängig.

(emw)