Von deutscher Digitalisierung inspiriert: Chatterbox verschlüsselt Kommunikation

Element hat ein weiteres Produkt aus seinem Portfolio von Matrix-basierten Chatanwendungen angekündigt. Mit Chatterbox können Kunden und Unternehmen virtuelle Unterhaltungen mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung führen – sowohl über die Apps und Desktopanwendungen des Anbieters als auch über auf Webseiten eingebettete Chats.

Mit der Verschlüsselung verspricht der Anbieter in seiner Ankündigung vor allem Datensouveränität: Von E2EE könnten vor allem solche Unternehmen profitieren, die mit sensiblen Daten arbeiten – etwa Firmen im Banken- oder dem Gesundheitssektor –, selbst aber keine eigenen Chatserver besitzen, sondern auf Angebote von Cloud-Anbietern zurückgreifen. Auch den öffentlichen Sektor zählt Element zur potenziellen Zielgruppe. Chatterbox selbst können Kunden sowohl als On-Premises-Variante hosten als auch als Managed-Service in der Cloud buchen.

Geht es nach dem Anbieter, so kommt Chatterbox also hauptsächlich in der C2B-Kommunikation (Kunde zu Unternehmen) zum Einsatz. Nutzer spüren ihrerseits indes nichts von der Verschlüsselung, gesonderte Registrierungen oder andere Maßnahmen verlangt der Dienst nicht ab, versichert Elements.

Vorbild: Deutsches Gesundheitswesen

Inspiration will Element bei einem deutschen Digitalisierungsprojekt gefunden haben: Die hierzulande geplante Implementierung des ebenfalls auf Matrix-basierenden Chats für die Gesundheitsbranche, der TI-Messenger, soll mit ihrer ebenfalls vorgesehenen E2EE-Verschlüsselung den Stein ins Rollen gebracht haben. Element bietet solchen Geschäftskunden ebenfalls Beratungsdienstleistungen an, hat also bereits entsprechende Erfahrungen mit der Implementierung sammeln können.

Chatterbox ist unter der Apache-Lizenz quelloffen, der Sourcecode bei GitHub verfügbar. Neben Matrix setzt es auf das Open-Source-SDK Hydrogen. Der Dienst soll zudem mit allen anderen Matrix-basierten Messengern kompatibel sein. Pro vollständiger Element-Installation zahlen Kunden derzeit bereits pro Nutzer und Monat 3 US-Dollar. Für Chatterbox, das auch eigenständig als Client buchbar sein soll, kommen weitere 80 ct hinzu.

(jvo)