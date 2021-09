Von goldenen Ringen und galaktischen Familienfotos: Die besten Astro-Fotos 2021

Zhipu Wang hat sein Bild "Family Photo of the Solar System" über mehrere Monate erschaffen und damit den Jugendwettbewerb des "Astronomy Photographer of the Year" gewonnen. Erst seit einem Jahr hatte sich der 15-Jährige mit der Astrofotografie beschäftigt.

(Bild: Family Photo of the Solar System © 至璞 王 (Zhipu Wang) (China), 15 Jahre / Astronomy Photographer of the Year)