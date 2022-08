Von oben und von unten: Die Bilder der Woche (KW 33)

Drohnen-Fotografie ist vor allem deshalb so attraktiv, weil sie uns Ansichten bietet, die wir sonst nicht zu Gesicht bekommen. Geeignet sind vor allem Landschaften wie Flüsse, Seen oder Wälder. Ein sehr schönes Beispiel ist die Aufnahme "Sommerfarben am See" von Fotograf dave-derbis. Sie zeigt einen Steg an einem See in Leipzig, der von einem bunten Meer Algen eingerahmt ist.

Die harmonisch abgestimmten Farben und Formen ergeben ein wunderbar kunstvoll abstraktes Bild. Gleichzeitig erinnert die Verteilung der Algen an Fraktale, wie sie der Mathematiker Mandelbrot als eine Menge der komplexen Zahlen beschrieb, die in der Computersimulation am Bildschirm genau solche geometrischen Figuren (Apfelmännchen) ergeben.

Aus der Froschperspektive

Aber auch Blicke von unten führen zu interessanten Motiven, wie etwa das Bild des Tages vom Sonntag "Oktoberbaum 2" von Fabio Keiner, der aus der Froschperspektive in die Krone einer Kiefer hinein fotografiert hat, dabei entstand ein organisches, abstraktes Gebilde. Oder Galeriemitglied totalstranger mit seiner Aufnahme "Sigma (v.2.0)", die ein fast senkrecht nach oben aufgenommenes Hochhausgebäude zeigt, das durch die Schwarzweißumsetzung außerirdisch anmutet.

Für die Perspektive von oben muss man jedoch nicht zwingend eine Drohne starten. Es recht, einen Berg zu besteigen. Auf diese Weise zeigt uns Galeriemitglied bS-mr einen seltenen Blick auf die illuminierte Staumauer der Edertalsperre.

Weiter sehenswerte Bilder des Tages der vergangenen Woche zeigt unsere Bilderstrecke.

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW 33) (7 Bilder) Darth Vaders Zweitwohnsitz Zu seinem Foto Darth Vaders Zweitwohnsitz schreibt uns Fotograf Rontrus: "Dieses nun fast neun Jahre alte Bild zeigt ein grandios hässliches Gebäude der Deutschen Bahn (tatsächlich also 'DB' anstatt 'DV') in Frankfurt am Main, dessen Anblick bei mir stets die Assoziation 'Wohnsitz finsterer Mächte' auslöst."



Nikon D300s 18-200mm Zoom



(Bild: Rontrus)

