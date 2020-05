Vor 20 Jahren: Die Absage der CeBIT Home 2000 ebnet den Weg zur Games Convention

Heute vor 20 Jahren, am 31. Mai 2000, sagt die Messe Hannover die geplante dritte Ausgabe der CeBIT Home ab. Es ist einerseits das Ende der kurzlebigen Multimedia-Messe; gleichzeitig führt es zum Entstehen einer anderen: der Games Convention in Leipzig. Sie wiederum zieht später als Gamescom nach Köln.

Nachfolger der Amiga-Messe gesucht

In den frühen neunziger Jahren entwickelt sich die Amiga-Messe in Köln zu einer sehenswerten Spiele-Schau mit zahllosen Ausstellern. Nur für wenige Jahre, bis der Stern verglüht. Es folgt eine jahrelange Odyssee der Spiele-Branche nach einer repräsentativen Veranstaltung, die vor allem die Aufmerksamkeit der Medien anzieht. Messe-Gesellschaften winken jedoch ab. Sie sehen in einer eigenständigen Leistungsschau nur mit Computerspielen keine Perspektive.

So sind Spiele zunächst nur Beiwerk bewährter Veranstaltungen. Sony stellt die PlayStation 1995 erstmals auf der IFA vor. Auf der Frankfurter Buchmesse ist die Multimedia-Halle ein beliebter Treffpunkt der Branche. Auch auf der Nürnberger Spielwarenmesse zeigen Hersteller wie Nintendo Neues.

CeBit Home

Und es gibt die CeBIT. Nachdem sie 1995 einen Rekord von 755.000 Besuchern erreicht, wird der Spagat immer schwieriger, Fachbesucher und privates Publikum gleichermaßen zu begeistern. So beschließt man eine kleine Schwester für den Endverbraucher. Die CeBIT Home soll sich mit der IFA abwechseln, die bis 2005 nur alle zwei Jahre stattfindet, und auch inhaltlich in deren Revier wildern. Unterhaltungselektronik, Multimedia und Vernetzung sind die Schlüsselwörter.

Die Premiere 1996 erreicht 210.000 Besucher. Kein schlechter Start; doch viele Aussteller können es sich nicht leisten, bei der großen und der kleinen CeBIT auszustellen. Und für die Besucher gibt es auf der "richtigen" CeBIT mehr und aufregendere Dinge zu sehen. So ist die zweite CeBIT Home 1998 eine Nummer kleiner. Weniger Fläche, weniger Aussteller, weniger Besucher.

Wegen der Expo nach Leipzig

Zu diesem Zeitpunkt hat Hannover bereits eine riskante Entscheidung bekannt gegeben. Weil im Jahr 2000 wegen der Expo das Messegelände belegt ist, soll die CeBIT Home an einem anderen Ort ausgetragen werden. Mehrere Städte reichen Bewerbungen ein. Leipzig gewinnt den Zuschlag. Die Deutsche Messe AG will die CeBIT Home weiterhin selbst ausrichten und sich nur in die Leipziger Messehallen einmieten, wie es bei Gastveranstaltungen üblich ist.

Bereits kurze Zeit später schaut sich Hermann Achilles die Messe Leipzig an. Er leitet mit Ronald Schäfer den jungen Verband der deutschen Spiele-Hersteller VUD. Josef Rahmen wiederum, der Chef der Leipziger Messe, besucht die CeBIT Home 1998. Ihn faszinieren die Spiele. Sie sind in der Halle 3 unter dem Schlagwort "Digital Entertainment" versammelt. Zu sehen gibt es unter anderem "Die Siedler 3" und "Age of Empires 2". Als Einstimmung treffen sich die VUD-Mitglieder zu ihrer Jahresversammlung 1999 in Leipzig.

Doch aus der CeBIT Home in Leipzig wird nichts. Nachdem auch Sony der Veranstaltung den Rücken kehrt und damit der geplanten ersten Vorstellung der PlayStation 2 in Deutschland, zieht die Messe die Notbremse.

Game On – Leipziger haben Lust auf eine Spiele-Messe

Nur wenige Tage nach der Absage heute vor 20 Jahren schlägt Josef Rahmen dem VUD eine eigenständige Spielemesse vor. Erst 1996 hat Leipzig ein nagelneues Gelände eröffnet, die Neue Messe, schmuck und modern, mit der größten Glashalle Europas. Das will mit modernen Inhalten gefüllt werden.

Und: Die Leipziger haben Lust auf eine Spiele-Messe. Eine der ersten Neugründungen nach der Wende, noch auf dem alten Gelände beim Völkerschlachtdenkmal, ist 1992 die Computer-Messe BIK. Ende der neunziger Jahre findet eine Tagung von Internet-Cafés statt, erst regional, dann international. Und für die aufstrebende Spiele-Branche wäre die CeBIT Home ohnehin nur eine Notlösung. Sie möchte kein Anhängsel der Computer-Industrie sein, sondern – mit einem Umsatz von einer Milliarde Euro in Deutschland – eine eigene Messe haben.

Im Herbst 2000 sind sich der Verband und Leipzig einig, erinnert sich Klaus Ernst, damals wie heute Bereichsleiter. Die geplante Messe wird öffentlich angekündigt. Game On soll sie zunächst heißen.