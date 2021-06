Vor Entwicklerkonferenz: Apple erwähnt neues Betriebssystem "homeOS"

iOS, watchOS, tvOS, homeOS: In einer Stellenausschreibung hat Apple einen bislang nicht verwendeten Namen für ein weiteres Betriebssystem aufgeführt. Der plötzliche Verweis auf ein "homeOS" – wenige Tage vor Beginn der Entwicklerkonferenz WWDC – sorgt erneut für Spekulationen, das Unternehmen wolle einen frischen, umfassenderen Anlauf auf das Wohnzimmer starten. In den letzten Jahren spielte Unterhaltungselektronik und Smart-Home-Hardware bei Apple nur noch eine sehr untergeordnete Rolle.

Ein homeOS für neue HomePods?

Apple sucht in der Anzeige einen erfahrenen iOS-Entwickler für die Arbeit an Apple Music respektive der vorinstallierten Musik-App. Der gesuchte Mitarbeiter werde dabei auch das Innenleben von "iOS, watchOS, tvOS und homeOS" kennenlernen, heißt es in der Stellenbeschreibung. Was sich hinter den Betriebssystemnamen verbirgt, lässt die vor wenigen Tagen veröffentlichte Stellenanzeige offen.

Unter der Bezeichnung "homeOS" könnte Apple das HomePod-Betriebssystem auf eigene Beine stellen und zu einer App-Plattform ausbauen, die Drittentwicklern mehr Möglichkeiten gibt. Das OS der HomePods basiert inzwischen offenbar auf tvOS, wird von Apple bislang aber einfach als "HomePod-Software" geführt – ähnlich wie einst beim Apple TV, bevor die TV-Box zu einer App-Plattform mit iOS-basiertem Betriebssystem wurde, das seitdem tvOS heißt.

Neue Heim-Hardware geplant

Einem vorausgehenden Bericht zufolge entwickelt Apple neue Gerätekategorien, die aufs Zuhause abzielen: So soll ein vernetzter Lautsprecher mit Touchscreen und integrierter Kamera in Arbeit sein sowie eine Kreuzung aus Apple TV und HomePod – sprich eine TV-Box mit Lautsprechersystem für den Fernseher.

Den großen, ersten HomePod hatte Apple jüngst eingestellt, liefert derzeit aber immer noch neue, teils exklusive Funktionen für den Siri-Lautsprecher aus. Natürlich könnte der Verweis auf ein homeOS in der Stellenanzeige auch ein schlichter Fehler oder ein Missverständnis sein, so wird dort in der weiteren Beschreibung homeOS etwa auch als "mobile Plattform" geführt.

(lbe)