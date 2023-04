Vor Sparkurs und Entlassungen: Alphabet-Chef verdiente 226 Millionen US-Dollar

Sundar Pichai, der Geschäftsführer von Alphabet und Google, hat im vergangenen Jahr 226 Millionen US-Dollar von seinem Arbeitgeber bekommen, 800 Mal so viel wie das Medianeinkommen bei dem US-Konzern. Das geht aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht hervor, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Der Großteil des Einkommens – 218 Millionen US-Dollar – ging demnach in Form von Anteilsscheinen an den gebürtigen Inder, der seit 2004 bei Google arbeitet.

Proteste gegen Massenentlassungen

Das immense Gehalt wird jetzt, wenige Monate nach der Bekanntgabe eines immensen Stellenabbaus, öffentlich. Im Januar hatte die Google-Mutter Alphabet angekündigt, etwa 12.000 Arbeitsplätze zu streichen – das sind rund 6 Prozent der Gesamtbelegschaft. Bei Google hat es in den vergangenen Wochen mehrere Proteste gegen die umfangreichen Entlassungen gegeben, schreibt Reuters weiter. In London haben Anfang des Monats Hunderte Angestellte die Arbeit niedergelegt, um ihre Unzufriedenheit kundzutun. Im schweizerischen Zürich hatte es solche Proteste Mitte März gegeben.

Parallel zu dem Stellenabbau im Januar hat Pichai eine Reihe von Maßnahmen zur Kostensenkung bei Alphabet und Google angekündigt. Unter anderem hat es laut dem Wall Street Journal geheißen, dass sich die hochrangigen Manager mit geringeren Bonuszahlungen begnügen müssten. Aktuell versucht der US-Konzern nach der verunglückten Vorstellung des eigenen KI-Chatbots Bard wieder in die Spur zu kommen. Der hatte eine Wissenschaftsfrage falsch beantwortet und Alphabets Aktienkurs absacken lassen.

Pichais eigentliches Gehalt lag dem Wall Street Journal zufolge in den vergangenen Jahren bei zwei Millionen US-Dollar. Der Löwenanteil seiner Einnahmen im Vorjahr entfiel dem Bericht zufolge nun auf ein Aktienpaket, das er alle drei Jahre erhält. Dessen Umfang sei teilweise an das Erreichen bestimmter Ziele geknüpft, der Rest werde aber einfach regelmäßig fällig. 2019 war dieses Paket demnach sogar 281 Millionen US-Dollar wert.

