Vorab entdeckter Asteroid über dem Ärmelkanal verglüht – viele Aufnahmen

In der Nacht zum Montag ist ein kleiner Asteroid als Feuerkugel über dem Ärmelkanal verglüht und weil das Schauspiel vorhergesagt worden war, gibt es zahlreiche Videos. Auf einer Webcam im Süden Englands war es sogar live zu sehen. Es war überhaupt erst das siebte Mal, dass solch ein Asteroideneinschlag im Voraus angekündigt worden war, erklärt die Europäische Weltraumagentur ESA. Der kleine Asteroid war den Beobachtungen zufolge etwa 1 m groß. Aufnahmen des verglühenden Meteoroiden gibt es sowohl aus Frankreich als auch aus Südengland.

Entdeckt wurde der kleine Himmelskörper am Sonntagabend von dem ungarischen Astronomen Krisztián Sárneczky am Piszkéstető-Observatorium. Da war der Asteroid der Erde schon näher als der Mond. Nach der Meldung an das Minor Planet Center und den daraufhin durchgeführten Folgebeobachtungen wurde schnell klar, dass das Objekt die Erde erwischen würde. Es bekam die vorläufige Bezeichnung Sar2667 und im Internet wurde auf das bevorstehende Himmelsschauspiel hingewiesen. Die letzte dort vermerkte Beobachtung erfolgte von Norditalien aus nur Minuten vor dem Verglühen.

Inzwischen hat der verglühte Asteroid die offizielle Bezeichnung 2023 CX 1 bekommen. Im Internet gibt es etliche Videos und Fotos des Schauspiels, das demnach sogar von Paris aus zu sehen war. Erst Mitte November war der sechste Asteroid mit Vorankündigung in der Erdatmosphäre verglüht. Die erste solche Vorhersage war im Herbst 2008 geglückt, allein im vergangenen Jahr waren es aber bereits zwei. Der ESA zufolge unterstreicht das, wie groß die Fortschritte bei der Früherkennung inzwischen sind.

