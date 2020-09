Vorbestellung der Xbox Series X/S jetzt möglich, Sony verspricht PS5-Nachschub

Microsofts Xbox Series X und S können nun vorbestellt werden. Um 9 Uhr haben mehrere Online-Händler damit begonnen, Preorder für Microsofts neue Spielekonsolen entgegenzunehmen. Die Xbox Series X kostet 500 Euro, die Series S 300 Euro. Beide erscheinen am 12. November.

Microsoft hatte den Auftakt der Vorbestellungen vorher bereits inklusive genauer Uhrzeit angekündigt. Der Vorverkauf der Xbox-Konsolen sollte demnach um Punkt 9 Uhr beginnen – das klappte nicht ganz: Die Vorbesteller-Seite bei Amazon war gar nicht erreichbar, im offiziellen Microsoft-Store funktionierte der "Jetzt konfigurieren"-Button nicht. Eine knappe halbe Stunde später konnte die Konsole im Microsoft-Store dann vorbestellt werden. Auch andere Händler haben ihre Verkaufsseiten nach und nach freigeschaltet.

Playstation 5 vergriffen

Die Playstation 5 war ohne vorherige Ankündigung im Anschluss an ein Online-Event von Sony in den Vorverkauf gegangen – in Deutschland war das mitten in der Nacht. Dennoch war die PS5 auch hierzulande innerhalb kurzer Zeit vergriffen – Nachschub gab es seitdem nicht mehr. Für den chaotischen Vorverkauf-Start hat sich Sony mittlerweile auf Twitter entschuldigt: "PS5-Vorbestellungen hätten deutlich runder ablaufen können. Wir möchten uns aufrichtig dafür entschuldigen", heißt es in einem Post des Playstation-Accounts.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Video zur Xbox Series X (Quelle: Xbox)

Über die kommenden Tage sollen weitere PS5-Konsolen für Vorbestellungen freigegeben werden – Details nennt Sony allerdings nicht. Einem Bericht von Bloomberg zufolge hat Sony wegen niedriger SoC-Yields Probleme, so viele PS5-Modelle wie geplant zu produzieren. Sony hat dies abgestritten.

Einen Tag vor dem Start des Vorverkaufs hat Microsoft Pläne bekanntgegeben, das Spieleunternehmen ZeniMax Media zu übernehmen. Für 7,5 Milliarden US-Dollar will sich Microsoft prominente Entwicklerstudios wie id Software und Bethesda Game Studios einverleiben.

(dahe)