"Vorfreu dich": Apple lädt für 12. September zum iPhone-Event ein

Der Termin hatte sich bereits herauskristallisiert, doch am Dienstagabend hat Apple offiziell mit einer Einladung bestätigt, dass am Dienstag, 12. September, um 19 Uhr deutscher Zeit ein Event stattfindet. Der Titel "Vorfreu dich" (in den USA "Wonderlust") lässt wieder viel Raum für Interpretationen, ebenso das stilisierte Apple-Logo, das zumindest die spekulierten neuen Farben des iPhone 15 Pro andeuten könnte.

Das Event wird – wie bei Apple inzwischen Tradition – als vorproduzierter Film live gestreamt und ausgewählten Medienvertretern vor Ort gezeigt. Diese haben dort erfahrungsgemäß Gelegenheit, die Geräte vor Ort gleich in Augenschein zu nehmen.

Was erwartet wird

Erwartet werden neben dem iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max auch eine neue Apple Watch Ultra sowie die Apple Watch Series 9.

Das iPhone 15 und iPhone 15 Plus sollen laut Gerüchteküche Features des iPhone 14 Pro übernehmen. Dazu zählen der A16 Bionic Chip und die Dynamic Island, jene Displayaussparung, die Frontkamera und Sensoren beherbergt, von Apple aber per Software zu einer Art Minidisplay umfunktioniert wurde. Mit der Ausweitung auf die Consumermodelle dürfte die Dynamic Island künftig auch für Entwickler noch interessanter werden. Auch die Übernahme der 48-Megapixel-Weitwinkelkamera wird gemutmaßt.

USB-C soll kommen

Generell steht die Abkehr Apples vom eigenen Lightning-Anschluss ins Haus. Stattdessen soll Apple – konform mit den Regeln der Europäischen Union – auf USB-C wechseln. Bei diversen anderen Geräten hat Apple diese Änderung bereits vollzogen.

Mit Spannung werden die Pro-Modelle erwartet, allen voran das Flaggschiff, das Pro Max. Erstmals wird Apple vielleicht einen Chip in 3-Nanometer-Bauweise, den A17 Bionic, verwenden. iPhone 15 Pro und 15 Pro Max sollen zudem ein Titangehäuse haben und dünnere Displayränder. Eine neue Periskop-Kamera, die einen weitaus höheren Zoom ermöglicht, gibt es angeblich nur für das iPhone 15 Pro Max, für das zwischenzeitlich auch der Name "iPhone 15 Ultra" durch die Gerüchteküche waberte.

Höhere Preise?

Angeblich plane Apple auch eine Preiseerhöhung. Ob der Euroraum, der durch Wechselkurse schon in den vergangenen Jahren Preiserhöhungen hinnehmen musste, ebenfalls betroffen ist, gilt es abzuwarten. Auch von einer höheren Grundausstattung beim Speicher ist in der Gerüchteküche die Rede. Und Apple soll die Lederhüllen durch etwas Neues ersetzen wollen.

Bei der Apple Watch Ultra 2 wird eine dunkle Gehäusevariante erwartet. Die Ultra 2 und die Series 9 könnten zudem erstmals seit Jahren ein neues System-in-a-Package (SiP) mit beschleunigtem Prozessor und eventuell auch Grafik erhalten.

