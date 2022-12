Vorgeschmack auf die Zukunft: McDonalds testet Roboterfiliale

Der US-amerikanische Fast-Food-Konzern McDonalds testet im US-Bundesstaat Texas eine Filiale, die komplett auf menschliches Verkaufspersonal verzichtet. Stattdessen interagieren Kunden nur noch mit großen Touchscreen-Kiosken und Robotern. Die Reaktionen im Netz fallen gemischt aus: Einige haben kein Problem damit oder sehen sogar Vorteile. Andere fühlen sich abgeschreckt von dem vereinsamten Ort.

Ein Video des TikTok- und Instagram-Nutzers foodiemunster gibt einen Vorgeschmack auf die mögliche Zukunft der Fast-Food-Restaurants. Die Eingabe der Bestellung per App oder an einem großen Display dürfte vielen schon aus heutigen Filialen vertraut vorkommen. Dass allerdings dort, wo sonst noch Personal hinter der Kasse steht, Bestellungen verpackt und ansprechbar ist, nur noch ein leerer Verkaufstisch steht, mutet ebenso merkwürdig an wie das Fenster am Drive-In-Schalter. Dort schweben über ein Laufband die gefüllten Papptüten mit dem Essen von oben ein und fahren auf einer Art Metall-Schublade zum Fenster automatisch heraus. Menschen sind weit und breit nicht zu sehen.

Roboterfiliale bei McDonalds: Primär für Abholer und Lieferanten

Mitarbeiter soll es laut McDonalds aber noch in der Küche geben – sichtbar wird das für die Kunden allerdings nicht. Das US-Unternehmen testet im Zuge seiner Wachstumsstrategie namens "Accelerating the Arches" (Beschleunigung der Bögen – in Anspielung an das Logo mit dem geschwungenen M) neue Konzepte. Die von einem Franchisenehmer betriebene, vergleichsweise kleine Filiale in Fort Worth gilt offiziell als Test-Restaurant.

Gegenüber dem US-Magazin Newsweek erklärte McDonalds, dass sich die Filiale primär an Abholer und Lieferanten richte. Laut dem Franchisenehmer könnten sich die verbliebenen menschlichen Mitarbeiter ganz auf die Zubereitung des Essens konzentrieren. Nebenbei dürfte McDonalds durch eine solche Filiale aber auch Personalkosten einsparen. In Zeiten des demografischen Wandels in westlichen Ländern dürfte es zudem gerade für den personalintensiven gastronomischen Bereich zunehmend zur Herausforderung werden, ausreichend Personal zu finden.

(mki)