Vorhersage zur WWDC 2023: Was wir von iOS 17 erwarten

Danach kann man eigentlich die Uhr stellen: Jedes Jahr gegen Anfang Juni findet bei Apple das Entwicklertreffen World Wide Developers Conference (WWDC) statt – und dabei werden stets die neuen Betriebssysteme des Unternehmens vorgestellt und dann auch gleich als Beta an die Dev-Community verteilt. Das dürfte auch 2023 wieder so sein. Besonders gespannt ist man einmal mehr auf die Entwicklungen bei iOS, Apples Betriebssystem für das mit Abstand wichtigste Produkt. Doch welche Neuerungen wird iOS 17 für das iPhone bringen? Unser Überblick möglicher Apple-Pläne.

Neue Apps und Funktionen

Apple plant mindestens eine komplett neue App für iOS 17. Es soll sich um ein Werkzeug zur Erfassung des eigenen Lebens handeln, ein Journaling- oder Tagebuch-Produkt, bei dem sich der Konzern der Daten bedienen will, die das iPhone erfasst. Dazu hatte das Unternehmen vor Jahren bereits Entwickler eingestellt, die aus dem "Quantified Self"-Umfeld kamen. Denkbar ist etwa, dass das iPhone damit Wege des Nutzers aufzeigt, wie weit er etwa gelaufen ist und wo. Daneben kann man Bilder und persönliche Gedanken erfassen. Das alles soll das eigene Gerät nicht verlassen, heißt es – Apple legt Wert auf Privatsphäre.

Ebenfalls erfasst wird künftig offenbar die Stimmung des Nutzers. Das ist bereits jetzt teilweise in der Health-App möglich, soll aber ausgebaut werden. So könnte man psychologische Probleme rechtzeitig erkennen und sich Hilfe holen. Auch angedacht ist ein Tracking von Veränderungen beim Sehen, heißt es weiter – ebenfalls in der Health-App.

Widgets und Kontrollzentrum

Beim Kontrollzentrum (Control Center), mit dem man schnell wichtige Funktionen auslösen kann, plant Apple angeblich einen radikalen Umbau. Dieses wird mit zunehmender Anzahl von erreichbaren Befehlen langsam unübersichtlich. Es soll hier mehr Möglichkeiten zur Konfiguration geben. Weiterhin plant Apple angeblich interaktive Widgets, die mehr tun, als nur Daten anzeigen oder Apps starten. Hoffentlich ist dies auch für den Always-On-Sperrbildschirm bei iPhone 14 Pro und 14 Pro Max geplant.

Umbauten gibt es angeblich auch bei der Spotlight-Suche und der Anzeige von Benachrichtigungen. Verschiedene Features, die Apple bereits angekündigt hat, dürften mit iOS 17 ebenfalls kommen: Dazu gehört CarPlay 2.0, die Verifikation von iMessage-Kontakten und das durch die EU-Kommission vorgeschriebene Sideloading von Apps. Veränderungen am Design gibt es angeblich auch bei der Apple Wallet. Zu erwarten sind schließlich – vermutlich erst später im Jahr – neue Anti-Stalking-Maßnahmen für Tracker wie die AirTags. Zusammen mit Google, Samsung und anderen sollen solche Geräte künftig unabhängig vom Hersteller detektiert werden können.

Die WWDC 2023 startet am 5. Juni. Mac & i berichtet wie üblich mit einem Liveticker von der Keynote mit Tim Cook und anderen Apple-Managern, die vermutlich gegen 19 Uhr stattfinden wird.

(bsc)