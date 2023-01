Vorschau: Einfacher 3D-Modelle beschriften mit dem PrusaSlicer 2.6

Der 3D-Drucker-Hersteller Prusa arbeitet zurzeit an der Version 2.6 seines PrusaSlicer. Dass nicht nur Verbesserungen, sondern auch neue Werkzeuge zu erwarten sein werden, zeigt das Unternehmen in einem Pre-Alpha-Video auf Twitter. Darin wird das neue Text Tool vorgestellt, das es bald ermöglichen soll, 3D-Texte zu erstellen und damit Modelle beim Slicen zu prägen.

Die Bedienung wirkt intuitiv: Generierte Texte haften magnetisch an den Beispielmodellen und lassen sich in Schriftart, -größe und -tiefe individuell anpassen und verschieben. Aktiviert man die Option Use Surface, gleichen sich die Texte sogar ihrer Zieloberfläche an, indem sie sich genauso verbiegen, wie die darunter liegende Geometrie. Möchte man die Prägung zusätzlich etwas anrauen, lässt sich dafür die Fuzzy-Skin-Funktion verwenden, die im PrusaSlicer 2.4 eingeführt wurde.

Laut Prusa wird das Text Tool vollständig mit TrueType-Schriften kompatibel sein. So könnte man auch Projekte mit Braille-Schrift schnell und einfach umsetzen.

