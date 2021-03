Vorschau: Neue PC-Spiele im April 2021

Kein Aprilscherz: das Open-Source-Remake OpenTTD wird ab dem 1. April bei Steam kostenlos verfügbar sein. Darüber hinaus wird das mit Spannung erwartete Rundenstrategiespiel Humankind veröffentlicht. Für Freunde der Oddworld-Spiele gibt es außerdem in Form des Remakes Oddworld: Soulstorm Nachschub.

Humankind

Am 22. April 2021 geht das rundenbasierte, historische Strategiespiel Humankind an den Start. Entwickelt wurde Humankind von den Amplitude Studios, die auch schon für das beliebte Weltraum-Strategiespiel Endless Space verantwortlich waren. In Humankind übernehmen Spieler die Kontrolle über eine von 60 authentischen Kulturen und erschaffen eine eigene Zivilisation. Zu Beginn des Spiels finden sich Spieler als namenloser Stamm in der Steinzeit wieder. Je nach gewähltem Volk wirken sich unterschiedliche Stärken und Schwächen sowie traditionelle Eigenheiten auf das Gameplay aus. Unter anderem stehen jeder Kultur berühmte Krieger mit speziellen Fähigkeiten zur Verfügung.

Trailer zu Humankind (Quelle: HUMANKIND)

Im Spielverlauf durchlebt man neben der Jungsteinzeit auch die Antike und das Mittelalter, um die eigene Kultur schließlich in die Neuzeit zu führen. Genretypisch geht es auch in Humankind nicht nur um militärische Stärke, sondern auch um diplomatische Beziehungen, eine funktionierende Wirtschaft sowie die Erforschung neuer Technologien. Auch an Weltwundern mangelt es Humankind nicht - neu ist allerdings, dass sich auch mehrere Kulturen kombinieren und zu einer individuellen Zivilisation zusammenführen lassen. Zu den bisher bekannten Kulturen zählen unter anderem Wikinger, Babylonier, Khmer, Maya und Ägypter.

OpenTTD

OpenTTD ist eine Open-Source-Neuauflage und Weiterentwicklung der Wirtschaftssimulation Transport Tycoon Deluxe, die 1995 von Chris Sawyer entwickelt wurde. 2004 ging OpenTTD erstmals mit der Version 0.1 an den Start und wurde stetig weiterentwickelt, bis im Jahr 2010 schließlich die Version 1.0 erschien, die vollständig ohne die Dateien des Originals spielbar war. OpenTTD erfreut sich bis heute größter Beliebtheit und wird deshalb am 1. April 2021 erneut und kostenlos auf Steam veröffentlicht. Bei OpenTTD geht es darum ein Transportunternehmen aufzubauen, das Fracht und Passagiere auf dem Land-, Luft- und Wasserweg von A nach B bringt.

Trailer zu OpenTTD (Quelle: Steam)

Auf prozedural erzeugten Karten verbindet man Städte und Industriestätten mithilfe von Straßen, Schienen und (Flug-)Häfen. Städte, in denen reger Transportverkehr herrscht oder die in der Nähe besonders lukrativer Ressourcen liegen, wachsen mit der Zeit und bieten wiederum mehr Potenzial für den Personentransport. Das Spiel startet im Jahr 1960 und bietet im Verlauf der folgenden Jahrzehnte immer modernere Vehikel. OpenTTD lässt sich bei Bedarf auch mithilfe von Modifikationen anpassen. So gibt es beispielsweise von der Community erstellte Mod-Downloads, die reale Fahrzeuge oder neue Industrien ins Spiel integrieren.

Oddworld: Soulstorm

Mit Oddworld: Soulstorm erscheint am 6. April 2021 das langersehnte Remake des Jump'n'Run-Hits Oddworld: Abe's Exoddus, das 1998 für die Playstation 1 und Windows-Rechner veröffentlicht wurde. Mit dem äußerst erfolgreichen Oddworld: Abe's Oddysee - New 'n' Tasty zeigten die Entwickler (Just Add Water/Oddworld Inhabitants) bereits 2014, dass sie wissen, wie ein gutes Remake auszusehen hat. New 'n' Tasty ist das Remake des Klassikers Oddworld: Abe's Oddysee, das 1997 erschien. Soulstorm ist zwar der Remake-Nachfolger von New 'n' Tasty, führt die Story jedoch anders fort als die Original-Vorlage Abe's Exoddus. Der Mudokon Abe hat sich - wenn auch unfreiwillig - zum Helden entwickelt und bekommt es erneut mit den Schergen des Glukkon-Megakonzerns zu tun, die ihm und dem Widerstand den Garaus machen wollen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Oddworld: Soulstorm (Quelle: Oddworld Inhabitants)

Das Action-Adventure macht nicht nur optisch einen sehr guten Eindruck, sondern glänzt auch mit seiner simplen, aber dennoch aufregenden Story. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht aber trotz der schönen Rahmenbedingungen der Protagonist Abe mit seiner Fähigkeit zu chanten. Mithilfe des Chantens kann Abe von Gegnern (und auch Verbündeten) Besitz ergreifen und diese kontrollieren. Außerdem plündert und stiehlt Abe gerne allerlei Ressourcen, die er für die Herstellung verschiedener Items benötigt. Oddworld: Soulstorm wird für Windows zunächst nur im Epic Store veröffentlicht.

Diese und weitere Neuerscheinungen im April haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release-Datum

Outriders Multiplayer-Shooter

Windows, Playstation, Xbox 01.04. OpenTTD (Transport Tycoon Deluxe) Wirtschaftssimulation Windows, Mac, Linux 01.04. Oddworld: Soulstorm Action-Adventure Windows, Playstation 06.04. Lost Words Puzzle-Plattformer Windows, Playstation, Xbox, Switch 06.04. First Class Trouble Indie-Survival Windows 08.04. Sons of Ra Tower Defense Windows 15.04. Humankind Strategie Windows 22.04. NieR Replicant Action-RPG Windows, Playstation, Xbox 23.04. R-Type Final 2 Shoot'em Up Windows 30.04. Revolution: The Spark Taktik-RPG Windows April Century: Age of Ashes Multiplayer-RPG Windows April

