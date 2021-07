Vorschau: Neue PC-Spiele im August 2021

Im August 2021 wird mit "New World" nun endlich das MMORPG aus Amazons Gaming-Schmiede veröffentlicht. Das aufwendig produzierte Action-Adventure "Kena: Bridge of Spirits" geht mit ein paar Monaten Verspätung ebenfalls an den Start. Mit "Icarus" erwartet Spieler außerdem ein spannender Open-World-Survival-Titel.

New World

Das von den Amazon Game Studios entwickelte Online-Rollenspiel New World sollte eigentlich bereits 2020 veröffentlicht werden, wurde aber aufgrund der Corona-Pandemie und einer Neuausrichtung des Gameplays mehrfach verschoben. Nun geht das ebenso vielversprechende wie langersehnte New World am 31. August 2021 mit rund einem Jahr Verspätung an den Start. Ursprünglich als Sandbox-MMO mit PvP-Fokus geplant, wurde es unter anderem aufgrund des Feedbacks der Tester schließlich mit großem PvE- und Story-Anteil entwickelt.

Trailer zu New World (Quelle: Play New World)

New World schickt Spieler auf die Insel Aeternum, deren offene Spielwelt ein wenig an die Kolonialzeit erinnert und vermischt mit düsterer Fantasy-Atmosphäre zu allerlei Abenteuern einlädt. Anders als bei WoW, TESO und Konsorten sind PVE-Kämpfe nicht in Raids und Instanzen verpackt, sondern finden meistens in Form von Events und Welt-Bossen mitten in der Wildnis statt.

Twelve Minutes

Nach Angaben der Entwickler von Twelve Minutes haben sie sich bei ihrer Arbeit von den Filmen The Shining, Das Fenster zum Hof und Memento inspirieren lassen. Der interaktive Thriller dauert 12 Minuten und findet in nur an einem Ort statt, nämlich dem Haus der Hauptfigur. In diesen 12 Minuten spielt sich Folgendes ab: Nach einem romantischen Abend mit der Ehefrau stürmt die Polizei das Zuhause des Protagonisten, beschuldigt die Frau des Mordes und prügelt den Mann anschließend zu Tode.

Trailer zu Twelve Minutes (Quelle: Annapurna Interactive)

Diese Abfolge der Ereignisse wiederholt sich in einer 12-minütigen Dauerschleife, bis man als Spieler die beim Zusehen gewonnenen Erkenntnisse nutzen und den Ausgang des Abends ändern kann. Aus der Top-Down-Perspektive hat man Zugriff auf ein minimalistisches Nutzerinterface und kann nicht viel mehr machen, als Klicken und die Drag&Drop-Funktion nutzen. Den Spielcharakteren liehen Daisy Ridley, Willem Dafoe und James McAvoy ihre Stimmen. Twelve Minutes wird am 19. August 2021 veröffentlicht.

Icarus

Icarus ist ein Open-World-Survival-Spiel, wobei die "Offene Spielewelt" auf den namensgebenden Planeten Icarus begrenzt ist. Auf Icarus hat die Menschheit einst versucht einen bewohnbaren Lebensraum zu schaffen, ist dabei aber kläglich gescheitert. Einige Zeit nach diesem Versuch gibt es neue Erkenntnisse darüber, was auf Icarus schiefgelaufen ist. Diese Erkenntnisse führen zu einem Goldrausch-ähnlichen Ansturm auf den Planeten, der offenbar ungeahnte Schätze beherbergt.

Trailer zu Icarus (Quelle: Icarus)

Zu den interplanetaren Goldsuchern gehört auch der Spieler, der sich auf Icarus auf die Suche nach wertvollen Materialien und Rohstoffen begibt, um daraus immer bessere Ausrüstungsgegenstände herstellen zu können. Es gibt allerdings einen wichtigen, recht großen Haken: Die Zeit, die der Spieler auf Icarus verbringen kann ist begrenzt und das Shuttle zur Erde verlässt den Planeten nach einer gewissen Zeit - egal ob man an Bord ist oder nicht. Icarus geht am 12. August 2021 an den Start.

Kena: Bridge of Spirits

Bei dem Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits schlüpfen Spieler in die Rolle der Seelenführerin Kena, die auf der Suche nach einem heiligen Schrein allerlei Abenteuer erlebt. Im Verlauf ihrer Reise trifft Kena auf "Die Fäulnis", die aus kleinen, flauschigen Geisterwesen besteht und Kena besondere Fähigkeiten verleiht. Die niedlichen Gefährten gehen Kena nicht nur im Kampf zur Hand, sondern bieten auch Hilfe beim Finden neuer Wege an. Neben den Fellknäueln hat Kena außerdem einen mächtigen Stab im Gepäck, den sie im Nahkampf als Speer und im Fernkampf als Bogen einsetzen kann.

Trailer zu Kena: Bridge of Spirits (Quelle: Ember Lab)

Actionreiche Kämpfe gegen zahlreiche Unholde sind aber nicht alles, was Kena erwartet. Die sehr ansehnlich gestaltete Spielewelt hält neben Sprung- und Kletterpassagen auch einige knifflige Rätsel bereit, die es zu lösen gilt. Kena: Bridge of Spirits erinnert optisch und auch Gameplay-technisch ein wenig an Spiele wie Horizon: Zero Dawn oder Zelda: Breath of the Wild und verspricht ähnlich spielenswert zu sein. Das Spiel erscheint am 24. August 2021 für den PC und die Playstation.

Diese und weitere Neuerscheinungen im August haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release-Datum

Grime Action-Adventure Windows 02.08. Lemnis Gate Multiplayer-Shooter Windows, PS, Xbox 03.08. Patron Aufbau-Strategie Windows 03.08. Death Trash RPG-Adventure Windows, PS, Xbox 05.08. Haven Park Adventure Windows, Switch 05.08. Starmancer Strategie-Simulation Windows, Mac, Linux 05.08. Bless Unleashed MMORPG Windows 06.08. Foreclosed Action Windows, PS, Xbox, Switch 12.08. Naraka: Bladepoint Beat 'em up Windows 12.08. Icarus Survival-Action Windows 12.08. Skate Bird Arcade-Action Windows, Xbox One, Switch 12.08. Humankind Rundenstrategie Windows, Mac 17.08. Twelve Minutes Point&Click Windows, Xbox 19.08. RiMS Racing Rennspiel Windows 19.08. Kena: Bridge of Spirits Action-Adventure Windows 24.08. Aliens: Fireteam Multiplayer-Shooter Windows, PS, Xbox 24.08. King's Bounty 2 RPG Windows, PS4, Xbox One 24.08. Psychonauts 2 Action-Adventure Windows, Mac, Linux, PS, Xbox 25.08. New World MMORPG Windows 31.08. KeyWe Puzzle Windows 31.08. Arboria Action-RPG Windows August Townscaper Aufbau-Strategie Windows, Mac August

