Vorschau: Neue PC-Spiele im Dezember 2021

Halo: Infinite

Am 08. Dezember 2021 schicken die Xbox Game Studios den lang erwarteten neusten Teil der Halo-Reihe ins Rennen. Halo: Infinite knüpft an die Ereignisse aus Halo 5 an und startet mit der vernichtenden Niederlage, die die Flotte des UNSC im Krieg gegen die Verbannten erlitt. Die Soloplayer-Kampagne findet in der Open-World-Spielumgebung der uralten Ringwelt Halo Zeta - auch bekannt als Installation 07 - statt und soll zudem die bisher umfangreichste im Halo-Universum sein. In der Rolle des legendären Master Chief müssen Spieler den Verbannten und ihrem Anführer Atriox das Handwerk legen, der die Kontrolle über die Galaxie an sich reißen will.

Trailer zu Halo: Infinite (Quelle: HALO)

Dazu stehen Halo-typisch zahlreiche futuristische Waffen, darunter Projektil- und Energiewaffen, bereit. Auf Installation 07 wird aber nicht nur geballert, denn die äußerst sehenswerte Spielewelt von Halo: Infinite lädt auch zum Erkunden ein, wofür unter anderem der Warthog zur Verfügung steht. Da Halo: Infinite laut Hersteller vorrangig für den PC entwickelt und optimiert wurde, verspricht das Spiel auf modernen Windows-Rechnern spielerisch und optisch das beste Erlebnis zu bieten. Der Multiplayer-Modus von Halo: Infinite wird - im Gegensatz zur Kampagne - kostenlos spielbar sein.

Syberia: The World Before

Mit Syberia: The World Before wird am 10. Dezember 2021 der neuste Ableger der beliebten Adventure-Reihe veröffentlicht. Im Mittelpunkt der packenden Story stehen diesmal zwei Frauen, von der eine im Jahr 1937 in der sibirischen Stadt Vaghen lebt. Dana Roze ist 17 Jahre alt und steht kurz davor eine vielversprechende Karriere als Pianistin zu starten, als der Beginn des Zweiten Weltkriegs ihre Pläne durchkreuzt und sie auf andere Wege zwingt.

Trailer zu Syberia: The World Before (Quelle: Microids)

Die zweite Hauptfigur ist die aus den älteren Syberia-Spielen bekannte Kate Walker. Kate befindet sich im Jahr 2004 in der sibirischen Taiga eingesperrt in einem Bergwerk. Eines Tages gelingt ihr die Flucht und sie gelangt schließlich in den Besitz eines Bildes, auf dem eine Frau zu sehen ist, die ihr zum Verwechseln ähnlichsieht. Für Kate beginnt damit ein neues, gefährliches Abenteuer voller Rätsel, bei dem sie versucht ihre eigene Geschichte und die der unbekannten Frau auf dem Bild miteinander zu verknüpfen.

Aspire: Ina's Tale

Das kleine Mädchen Ina ist in einem Turm eingesperrt und dort in ewigen Schlaf versetzt worden, während sich der Turm von ihrem Träumen ernährt. Als sie eines Tages unerwartet aus ihrem Schlaf erwacht, macht sie sich sogleich auf die Reise, um den verwundenen Turm zu erkunden und einen Weg hinaus zu finden. Außerdem sucht Ina in den Räumen des Turms nach Hinweisen auf die Umstände ihrer Gefangenschaft.

Trailer zu Aspire: Ina's Tale (Quelle: Untold Tales)

Der mysteriöse Turm beherbergt verschiedene Gegenden, die sich vor allem in Optik und Atmosphäre unterscheiden, darunter düstere Kerker, blühende Landschaften und prunkvolle Räumlichkeiten. Ina löst auf ihrem Weg durch den Turm kleine Rätsel, hüpft von A nach B, schwingt sich an Seilen und Ketten empor und lernt allerlei hutzelige Charaktere kennen, die in dem Turm leben. Aspire: Ina's Tale wird voraussichtlich irgendwann im Dezember 2021 veröffentlicht.

Diese und weitere Neuerscheinungen im Dezember haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release-Datum

Solar Ash Action-Adventure Windows, PS 02.12. Chorus Action Windows, PS, Xbox 03.12. Icarus Survival-RPG Windows 04.12. Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko's Choice Strategie Windows 06.12. Spellforce 3 - Reforced Strategie-RPG Windows 06.12. Final Fantasy 14 Online: Endwalker MMORPG Windows 07.12. Thymesia Action-RPG Windows 07.12. Thunder Tier One Taktik-Shooter Windows 07.12. Halo: Infinite FPS Windows, Xbox 08.12. Syberia: The World Before Adventure Windows 10.12. Cleo: A Pirate's Tale Adventure Windows 12.12. Firegirl Action-Plattformer Windows, PS, Xbox, Switch 14.12. Aeterna Noctis Action-Adventure Windows, PS, Xbox, Switch 15.12. Alfred Hitchcock: Vertigo Adventure Windows, PS, Xbox, Switch 16.12. Aspire: Ina's Tale Action-Adventure Windows, Xbox One, Switch Dezember The Gunk Action-Adventure Windows, Xbox Dezember

