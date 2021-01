Vorschau: Neue PC-Spiele im Februar 2021

Im Februar erscheint das beliebte Souls-like Nioh 2 auch endlich für den PC. Außerdem erhält das preisgekrönte Indie-Adventure Little Nightmares einen Nachfolger und mit Nebuchadnezzar geht ein vielversprechender Aufbautitel an den Start.

Nioh 2

Das Action-RPG Nioh 2 ist mit seinen kniffligen Bosskämpfen und schnellen, teils absurden Toden besonders für jene Spieler interessant, die schon mit Dark Souls eine frustrierend schöne Zeit verbringen konnten. Ursprünglich erschien der Titel für die Playstation 4, am 5. Februar 2021 kommt Nioh 2 dann auch für den PC und die Playstation 5 heraus. Wie schon beim Vorgänger steht auch bei Nioh 2 eine tiefgründige Story im Vordergrund, die in der Sengoku-Zeit stattfindet und unter anderem von den legendären Militärführern dieser Ära handelt.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Nioh 2 (Quelle: PlayStation Europe)

Im zweiten Teil können Spieler nun auf eine "Yokai-Wandel" genannte Fähigkeit zugreifen, mit der sich die eigene Gestalt verändern lässt. Gegner haben neuerdings die Möglichkeit, eine Art "Hardcore-Instanz" zu erschaffen, in der die Kämpfe erheblich schwerer sind. Optisch bleibt Nioh 2 seinen prächtigen, japanischen Wurzeln treu und setzt abermals auf düstere, dabei aber authentisch wirkende Grafik. Die Complete Edition des Spiel enthält alle bisher erschienenen Erweiterungen.

Little Nightmares II

Little Nightmares II ist ein horrorhaftes Indie-Abenteuer, das Spieler in die Rolle des kleinen Jungen Mono schlüpfen lässt. Dieser ist in einer finsteren Welt gefangen, die aus den schlimmsten Albträumen zusammengesetzt scheint. Bei der Reise durch diese Welt wird er von seiner Freundin Six begleitet – Veteranen dürften sie noch aus dem Vorgänger kennen. Die beiden machen sich gemeinsam auf die Suche nach der Quelle des Übels und erleben dabei haufenweise Rätsel, knifflige Jump'n'Run-Passagen und Begegnungen mit übermächtig scheinenden Gegnern.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Little Nightmares II (Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment Europe)

Little Nightmares II wird am 11. Februar 2021 für den PC und die gängigen Konsolen veröffentlich. Der preisgekrönte Vorgänger, Little Nightmares, ist noch bis zum 17. Januar kostenlos im Bandai-Namco-Store erhältlich. Um das Spiel gratis zu erhalten, muss man sich auf der Seite registrieren.

Nebuchadnezzar

Am 17. Februar 2021 geht die vielversprechende Städtebau-Simulation Nebuchadnezzar des Indie-Entwicklers Nepos Games an den Start. Das Spiel ist zeitlich im 6. Jahrhundert angesiedelt und handelt von der Eroberung Babylons durch die Perser. In diesem Setting ist man mit der Aufgabe betraut, eine Stadt zu gründen und dabei eine Infrastruktur zu schaffen, in der die Bevölkerung gedeiht statt nur zu überleben. Dabei stellen den Spieler unter anderem Massensterben, diplomatische Beziehungen, Handel und militärische Konflikte vielseitig auf die Probe. Nebuchadnezzar hat laut Entwickler den Anspruch historisch korrekt und lehrreich zu sein, wobei es dem Spieler überlassen ist, ob man tatsächlichen Geschehnissen nacheifert oder selbst eine neue Geschichte schreibt. Das Spiel will Mods offiziell unterstützen und wird für Windows sowie Linux erscheinen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Nebuchadnezzar (Quelle: Nepos Games)

Diese und weitere Neuerscheinungen im Februar 2021 haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release-Datum

Werewolf: The Apocalypse Earthblood Action-Rollenspiel Windows, PS, Xbox 04.02. Nioh 2 Action-Rollenspiel Windows, PS5 05.02. Ys IX: Monstrum Nox Action-Rollenspiel Windows, PS4, Switch 05.02. Little Nightmares 2 Horror-Adventure Windows, PS4, Xbox X/S, Switch 11.02. Nebuchadnezzar Städtebausimulation Windows, Linux 17.02. Persona 5 Strikers Action-Rollenspiel Windows, PS4, Switch 23.02. Riders Republic Sportspiel Windows, PS, Xbox 25.02. Gravity Heroes Arcade-Action Windows, PS4, Xbox One 26.02.

Die folgende Galerie zeigt die Highlights aus dem Januar 2021:

Die Spiele-Highlights aus den vergangenen Monaten lassen sich in der folgenden Bildergalerie noch einmal durchblättern:

Bild 1 von 63 Die Spiele-Highlights der vergangenen Monate (63 Bilder) Wolfenstein: Youngblood | FPS | Windows



Neunzehn Jahre nach den Ereignissen des zweiten Teils kämpfen sich die Zwillingstöchter von B.J. Blazkowicz durch das vom Regime besetzte Paris. Dank Koop-Modus lassen sich beide von menschlichen Spielern steuern, alternativ übernimmt die KI eine der Protagonistinnen.

Einige aktuelle Deals und Gratis-Vollversionen für PC-Gamer zeigt die folgende Galerie:

Bild 1 von 115 Aktuelle Schnäppchen-Highlights für PC-Spieler (115 Bilder) Cave Story+ ist ein Indie-Platformer im klassischen Metroidvania-Stil. Neben einer hübschen Pixelgrafik bietet das Spiel vor allem jede Menge Hüpf- und Schnetzel-Action durch zahlreiche knifflige Level. Cave Story+ gibt es bis zum 10.12.2020 kostenlos im Epic Store.



Siehe dazu auch:

(sem)