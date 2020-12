Vorschau: Neue PC-Spiele im Januar 2021

Das Gaming-Jahr 2021 legt einen guten Start hin, denn bekannte Spiele bekommen (hoffentlich) würdige Nachfolger. Dazu zählen der Action-Schleicher Hitman 3, der potenzielle Strategie-Hit Stronghold: Warlords und der Weltraum-Shooter Everspace 2.

Hitman 3

Ab dem 20. Januar 2021 können Spieler in Hitman erneut die Rolle des berühmten Auftragskillers Agent 47 übernehmen. Wie in den Vorgängern der Reihe ist dessen Arbeitsalltag geprägt von Liquidierungs-Aufträgen rund um den Globus. Dabei geht es etwa Drogen-Bossen, Warlords und anderen Gangstern an den Kragen, die jedoch meist von bewaffneten Leibwachen und anderem Schutzpersonal umgeben sind.

Trailer zu Hitman 3 (Quelle: IO Interactive A/S)

Da sich die exakten Gegebenheiten bei jedem Auftrag unterscheiden, gilt es stets, die Attentate im Vorfeld zu planen und die Ausrüstung auf jede Mission neu abzustimmen. Die Einsätze sind meistens spektakulär inszeniert und finden an exotischen Schauplätzen wie Dartmoor, Dubai und Chongqing statt. Die Orte aus Hitman 1 und 2 lassen sich auch in Hitman 3 übertragen und spielen, außerdem wird der Spielfortschritt aus dem 2. Teil berücksichtigt.

Everspace 2

Storytechnisch setzt der Spaceshooter Everspace 2 dort an, wo der erste Teil aufhörte. In der Rolle eines geklonten Raumschiffpiloten begibt man sich auf eine abenteuerliche Reise durch das Weltall, zerlegt dabei schießwütige Gegner in effektreichen Schlachten und lootet anschließend das, was vom Feind noch übrig ist. Neben der Hauptstory bietet Everspace 2 auch jede Menge Nebenmissionen und RPG-typische Elemente wie freie Erkundung, unterschiedliche Klassen und Fähigkeiten sowie zahlreiche Upgrades zum Verbessern des eigenen Raumschiffs. Im Unterschied zum Vorgänger wird der Spielforschritt beim virtuellen Tod nicht mehr vollständig zurückgesetzt, sondern man kehrt wahlweise zum letzten Checkpoint zurück oder lädt einen eigenen Speicherstand. Everspace 2 wurde vom Hamburger Entwickler Rockfish Games durch eine Kickstarter-Kampagne finanziert und soll im Januar 2021 in die Early-Access-Phase bei Steam gehen.

Trailer zu Everspace 2 (Quelle: ROCKFISH Games)

Stronghold Warlords

Der neuste Strategie-Streich der für die Stronghold-Spiele bekannten Firefly Studios soll Stronghold: Warlords werden. Der Titel wird am 26. Januar 2021 veröffentlicht und spielt als erster Teil der Serie im mittelalterlichen Asien – die Vorgänger beschränkten sich allesamt auf europäische Schauplätze. Nun also nimmt man japanische Burgen und chinesische Städte ein oder führt Belagerungen in Vietnam und der Mongolei durch. Für die Belagerung stehen klassische Bodeneinheiten sowie Belagerungswaffen und tonnenweise Schwarzpulver zur Verfügung. Darüber hinaus können Spieler auch die namensgebenden Warlords rekrutieren, die die eigenen mongolischen Horden, imperiale Krieger oder Samurai mit unterschiedlichen Waffen und Fähigkeiten unterstützen. Stronghold Warlords erscheint am 26. Januar 2021.

Trailer zu Stronghold: Warlords (Quelle: fireflyworlds)

Diese und weitere Neuerscheinungen im Januar 2021 haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release-Datum

Skellboy Indie-Abenteuer Windows, Mac, Linux 13.01. Hitman 3 Stealth-Action Windows 20.01. Encodya Abenteuer Windows, Mac, Linux 26.01. Stronghold: Warlords Strategie Windows 26.01. Sword of the Necromancer Action-Abenteuer Windows, PS, Xbox, Switch 28.01. The Medium Psycho-Horror Windows, Xbox 28.01. Gods Will Fall Action-Abenteuer Windows 29.01. Everspace 2 Weltraum-Shooter PC, PS, Xbox, Switch Januar

