Vorschau: Neue PC-Spiele im Januar 2022

Das Spiele-Jahr 2022 beginnt etwas zurückhaltend, was nennenswerten Nachschub angeht. Dennoch erscheinen mit dem Action-RPG God of War(PC), dem Koop-Shooter Rainbow Six: Extraction und dem Action-RPG Weird West einige spielenswerte Kandidaten.

God of War

Bereits seit 2018 für die gängigen Konsolen erhältlich, kommt God of War nun am 14. Januar 2022 endlich auch auf den PC. Nachdem Kratos sein Leben als gottgleicher Krieger und seinen persönlichen Rachefeldzug gegen die Götter des Olymps hinter sich gelassen hat, fristet er nun sein Leben als Mensch im Reich der nordischen Mythologie. Auch hier geht es selbstverständlich nicht allzu friedlich zu und so muss Kratos erneut ums Überleben kämpfen. Außerdem muss er sich um seinen Sohn Atreus kümmern, den er nicht nur beschützen, sondern auch zu einem eigenständigen, starken Krieger heranziehen will.

Atreus folgt seinem Vater auf Schritt und Tritt und will sich unbedingt seinen Respekt verdienen. Gemeinsam wollen Vater und Sohn die Asche der verstorbenen Mutter auf dem höchsten Berg von Midgard verteilen, jedoch kann Atreus den Erwartungen seines Vaters zunächst nicht gerecht werden. Kratos wird aber nicht nur erzieherisch tätig, sondern muss sich auch mit allerlei fiesen Monstern und übermächtig erscheinenden nordischen Göttern und Kreaturen herumschlagen. Dazu steht ihm neben einigen combobasierten kämpferischen Fähigkeiten diesmal die Leviathan-Axt statt den beliebten Chaosklingen zur Verfügung, mit deren Hilfe sich Kratos durch ältere Teile der God-Of-War-Reihe schnetzelte.

Rainbow Six: Extraction

Der Koop-Shooter Rainbow Six: Extraction findet in der Welt des beliebten First-Person-Shooters Rainbow Six: Siege statt. Zwar ist Extraction ein eigenständiges Spiel, zentrale Spielelemente (wie Waffen und Operator) des Hautspiels wurden allerdings eins zu eins übernommen, weshalb Siege-Spielern der Einstieg bei Rainbow Six: Extraction besonders leichtfallen dürfte. Neu ist allerdings, dass der Fokus bei Extraction ganz auf PvE-Gefechten liegt. In den Koop-Einsätzen treten Spieler gemeinsam gegen KI-Aliens an, die in Horden die Erde überfallen, um sich diese Untertan zu machen.

Als Teil der Spezialeinheit REACT haben Spieler nicht nur Zugriff auf die aus Siege bekannten Operator und Waffen, sondern auch auf die Spezialfähigkeiten der Charaktere und technische Ausrüstung wie Drohnen, Sprengfallen, Belagerungs-Gadgets und spezielle Granaten. Die Koop-Szenarien werden zufällig aus einem Missions-Pool ausgewählt und finden meist in geschlossen Gebäudekomplexen statt, die es von der Alien-Invasion zu befreien gilt. Außerdem muss die gesammelte Erfahrung aus der jeweiligen Spielrunde "extrahiert" werden, wozu Spieler erfolgreich aus dem Missions-Gefecht flüchten müssen, was nur an vorgegebenen Exfiltrationspunkten möglich ist. Rainbow Six: Extraction erscheint am 20. Januar 2022.

Weird West

Das vielversprechende Action-RPG Weird West zeigt ab dem 11. Januar 2022 wie eine Mischung aus Wilder Westen und Dark Fantasy aussehen könnte. In Weird West treffen schießwütige Revolverhelden und gesetzestreue Ordnungshüter auf Werwölfe, Zombies, Magiebegabte und Schweinemenschen. Spieler schlüpfen in die Rolle fünf unterschiedlicher Charaktere und verknüpfen ihre einzelnen Storys zu einer großen Geschichte, die schließlich alle miteinander verbindet. Die Entscheidungen des Spielers wirken sich dabei nicht nur auf die Figuren, sondern auch auf das Verhalten einzelner Fraktionen aus und sogar ganze Orte werden durch Spiel-Entscheidungen beeinflusst.

Die Spielercharaktere können auf eine Vielzahl von Waffen, Ausrüstungsgegenständen und (magischen) Fähigkeiten zurückgreifen, wobei sich jeder Charakter je nach Klasse ausrüsten und verbessern lässt. Dem Kopfgeldjäger stehen beispielsweise vor allem Waffenfertigkeiten für den Einsatz von Revolvern, Schrotflinten, Bögen und Gewehren zur Verfügung. Neben bloßer Gewalt lassen sich Gegner aber auch mithilfe von Schleicheinlagen, Ablenkungsmanövern und einiger Tricks überwinden. Optisch verbindet Weird West Elemente moderner 3D-Grafik mit handgezeichneten Texturen, was dem Spiel eine unverwechselbare Stimmung verleiht.

Diese und weitere Neuerscheinungen im Januar haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release-Datum

Madison Survival-Horror Windows 07.01. Internet Cafe Simulator 2 Simulation Windows 07.01. Weird West Action-RPG Windows, PS4, Xbox One 11.01. Monster Hunter: Rise Action-RPG Windows 12.01. God of War Action-Adventure Windows 14.01. Startup Panic Simulation Windows 20.01. Blackwind Action Windows, Mac, PS5 20.01. Rainbow Six: Extraction Koop-FPS Windows, PS, Xbox 20.01. Diplomacy is not an Option Simulation Windows, PS, Xbox 26.01. Model Builder Simulation Windows 27.01. Hometopia Simulation Windows Januar Ikai Psycho-Horror Windows, PS, Switch Januar This means Warp Roguelike Windows Januar

