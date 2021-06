Vorschau: Neue PC-Spiele im Juli 2021

Der Spiele-Juli bringt nicht nur gutes Wetter, sondern auch zahlreiche Gründe, der Sonne aus dem Weg zu gehen. Unter anderem geht mit "F1 2021" das neuste Formel-1-Spiel ins Rennen. Außerdem wird mit "The Ascent" ein vielversprechendes Action-RPG und mit "Chernobylite" ein aufregendes Survival-Rollenspiel veröffentlicht.

Bild 1 von 20 Die Spiele-Highlights im Juli 2021 (20 Bilder) Mit F1 2021 wird am 16.07.2021 die neuste Auflage des lizenzierten Formel-1-Rennspiels veröffentlicht.



Chernobylite

Am 28. Juli 2021 verlässt das düstere Survival-RPG Chernobylite die Early-Access-Phase. In Chernobylite erkunden Spieler die nach der Tschernobyl-Katastrophe verstrahlte Sperrzone, darunter auch die bekannte Geisterstadt Prypjat. 30 Jahre nach dem Vorfall im Reaktor-Block 4 kehrt man in der Rolle des ehemaligen Kraftwerk-Mitarbeiters Igor an den Ort des Geschehens zurück, um dort den Geschehnissen auf den Grund zu gehen. Igor hat dort aber auch noch ein ganz persönliches Anliegen: Er hat seine Freundin verloren und kann sie auch nach dieser langen Zeit nicht vergessen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Chernobylite (Quelle: Chernobylite)

Auf seiner Reise durch die Sperrzone trifft Igor auf allerlei verstrahltes Ungeziefer, das ihm das Leben schwer macht. Allerdings bleibt er nicht allein, da man im Verlauf des Spiels anderen Charakteren begegnet, die man in das eigene Team einladen kann. Die Team-Mitglieder kann man anweisen selbstständig Aufgaben zu erfüllen, wie das Beschaffen von Nahrung oder Ressourcen. Außerdem erlaubt Chernobylite das Errichten und den Ausbau einer Basis, sodass man zwischen einzelnen Missionen jederzeit in den sicheren Unterschlupf zurückkehren kann. Das Spiel ist bereits jetzt in der Early-Access-Variante bei GoG erhältlich und wird am Release-Tag rund fünf Euro teurer (30 statt 25 Euro). Das vollwertige Spiel steht jedem Käufer der EA-Version bei Release sofort zur Verfügung.

The Ascent

Als der alles kontrollierende und besitzende Megakonzern Ascent Group plötzlich und unvermittelt den Betrieb einstellt, droht die Cyberpunk-Welt Veles im Chaos zu versinken. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Konzern-Mitarbeiters, der auf eigene Faust die Ereignisse ergründen und Ordnung ins Chaos bringen will. Um dies zu erreichen, muss geballert werden - und zwar nicht zu wenig. The Ascent ist ein Action-RPG-Shooter, der sich im Einzelspieler-Modus oder auch mit bis zu drei Mitspielern im Koop-Modus(lokal oder online) spielen lässt.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu The Ascent (Quelle: Steam)

Das Spiel findet in der isometrischen Perspektive statt und bietet neben effektvollen Gefechten unter anderem Cyberware für die Anpassung der eigenen Fähigkeiten und jede Menge hochtechnisierte Waffen, die sich umbauen und upgraden lassen. Zudem lässt sich die Umgebung nicht nur zerstören, sondern auch benutzen. So lassen sich unter anderem Geschütztürme und andere Einrichtungen für die eigene Sache nutzen. Selbstverständlich werden die spielerischen Mühen bei The Ascent mit jeder Menge Loot belohnt. The Ascent wird am 29. Juli 2021 veröffentlicht. Im Humble Store kann das Spiel bereits jetzt 10 Prozent günstiger gekauft werden.

Mini Motorways

Mini Motorways ist der Nachfolger der äußerst beliebten Strategie-Simulation Mini Metro aus dem Jahr 2015. Ging es bei Mini Metro noch darum, unter Zeitdruck ein funktionierendes U-Bahn-Netzwerk auf- und auszubauen, findet Mini Motorways nun an der Erdoberfläche statt. In einer stetig wachsenden Stadt gilt es ein Verkehrsnetz zu errichten, das stetig vergrößert und den Bedürfnissen der Stadtbewohner angepasst werden muss. Ziel des Spiels ist es, so lange wie möglich Staus zu vermeiden. Bildet sich ein Stau, der den Verkehr zum Erliegen bringt, gilt eine Spielrunde als beendet und man muss von vorne beginnen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Mini Motorways (Quelle: Dinosaur Polo Club)

Da das Wachstum der Städte zufällig generiert wird, ist jede neue Runde anders. Das erhöht nicht nur den Wiederspielwert, sondern macht die Jagd nach einer neuen Bestleistung schnell zu einer Sucht. Die Städte bei Mini Motorways sind realen Metropolen wie München, Los Angeles, Beijing, Moskau oder Tokyo nachempfunden. Der Soundtrack des Spiels passt sich dem Wachstum und der Dynamik des aktuellen Szenarios an. Mini Motorways erscheint am 20. Juli 2021 für den PC und den Mac.

Diese und weitere Neuerscheinungen im Juli haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release-Datum

Ys IX: Monstrum Nox Action-RPG Windows, PS4, Switch 06.07. Black Skylands RPG-Adventure Windows 09.07. Monster Hunter Stories 2: Wings Of Ruin RPG Windows, Switch 09.07. Warhammer 40.000: Battlesector Rundenstrategie Windows 15.07. F1 2021 Rennspiel Windows, PS, Xbox 16.07. World for Two Adventure Windows, Switch 16.07. Akiba's Trip: Hellbound & Debriefed Action-RPG Windows, PS, Switch 20.07. Cris Tales Action-RPG Windows, PS, Xbox, Switch 20.07. Death's Door Action-RPG Windows, Xbox 20.07. Mini Motorways Strategie-Simulation Windows, Switch 20.07. Succubus Survival-Horror Windows 21.07. Last Stop Adventure Windows, PS, Switch 22.07. Orks Must Die 3 Tower Defense Windows 23.07. Idol Manager Management-Simulation Windows, Switch 27.07. Samurai Warriors 5 Action Windows, PS4, Xbox One, Switch 27.07. Tribes Of Midgard Survival-Aufbauspiel Windows, PS 27.07. Chernobylite Survival-Rollenspiel Windows, PS4, Xbox One 28.07. Unbound: Worlds Apart Plattform-Puzzler Windows, Switch 28.07. The Forgotten City Action-Adventure Windows, PS, Xbox, Switch 28.07. The Ascent Action-RPG Windows, Xbox 29.07.

Die folgende Galerie zeigt die Highlights aus dem Juni 2021:

Die Spiele-Highlights aus den vergangenen Monaten lassen sich in der folgenden Bildergalerie noch einmal durchblättern:

Bild 1 von 63 Die Spiele-Highlights der vergangenen Monate (63 Bilder) Wolfenstein: Youngblood | FPS | Windows



Neunzehn Jahre nach den Ereignissen des zweiten Teils kämpfen sich die Zwillingstöchter von B.J. Blazkowicz durch das vom Regime besetzte Paris. Dank Koop-Modus lassen sich beide von menschlichen Spielern steuern, alternativ übernimmt die KI eine der Protagonistinnen.

Siehe dazu auch:

(sem)