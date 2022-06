F1 22, Stray, Loopmancer: Neue PC-Spiele im Juli 2022

Keine Spiele-Flaute im Juli: Mit dem Action-Roguelite "Loopmancer", dem Katzen-Adventure "Stray" und dem Rennspiel "F1 22" gehen vielversprechende Titel unterschiedlicher Gaming-Genres an den Start. Es gibt also gute Gründe auch in diesem Monat nicht das Haus zu verlassen.

F1 22

Am 01. Juli 2022 schickt Publisher EA mit F1 22 den neusten Ableger des offiziell lizenzierten Formel-1-Rennspiels an den Start. Wie immer sind alle Fahrer und Teams der aktuellen Formel-1-Saison mit von der Partie und gefahren wird selbstverständlich auf den offiziellen Strecken. Neu ist hingegen ist unter anderem eine adaptive KI, die sich automatisch an den Spieler und dessen individuelle Fähigkeiten anpasst. So sollen die Rennen für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen herausfordernd, aber auch belohnend sein.

Trailer zu F1 22 (Quelle: F1® Games From Codemasters)

Der My-Team-Modus ermöglicht es Spielern, das Startkapital selbst festzulegen und jede noch so kleine Management-Schraube zu verstellen. Im Karrieremodus gilt es zudem, fahrerisches Können in der 10 Jahre umfassenden Karriere unter Beweis zu stellen. F1 22 bietet Virtual-Reality- und Eye Tracking-Unterstützung, ebenso wie die Unterstützung unzähliger, zusätzlicher Hardware, darunter Controller, Lenkräder und Pedal-Systeme.

Loopmancer

Im Jahr 2046 gehören in der fiktiven Stadt Dragon City Dinge wie bionische Prothesen, Implantate und Nano-Biotechnologie zum Alltagsbild. Die Bevölkerung ist entsprechend ausgestattet und mitunter zu unvorstellbaren Taten in der Lage. Trotz der hohen Entwicklungsstufe der Gesellschaft, gibt es eine Schere zwischen Arm und Reich, die sich immer weiter öffnet. In diesem Szenario übernehmen Spieler die Kontrolle über den Privatdetektiv Xiang Zixu, dessen neuster Fall eine berühmte Journalistin ist, die auf mysteriöse Art und Weise verschwunden zu sein scheint.

Trailer zu Loopmancer (Quelle: LOOPMANCER - eBrain Studio)

Während seiner Untersuchungen wird Xiang getötet, erwacht daraufhin aber im Schlafzimmer seiner Wohnung und erhält einen Anruf von seiner Agentur. Ein Kollege betraut Xiang mit einem neuen Fall, den er lösen soll: Er soll das Verschwinden einer berühmten Journalistin untersuchen. Loopmancer ist ein rasantes Action-Roguelite, bei dem der Protagonist versuchen muss diesem Teufelskreis zu entkommen. Das Spiel erscheint am 14. Juli 2022.

Stray

Das Action-Adventure Stray zeigt eindrucksvoll, was passiert, wenn sich Katzen-Content mit dem Cyberpunk-Genre vermischt. In Stray schlüpfen Spieler in die Rolle einer streunenden Katze, die von ihrer Familie getrennt wurde und nun auf eigene Pfote in einer neonbeleuchteten Zukunfts-Dystopie klarkommen muss. In der Third-Person-Perspektive gilt es, düstere Gassen einer Cyberstadt zu erkunden, die ihre besten Tage längst hinter sich hat.

Trailer zu Stray (Quelle: Annapurna Interactive)

Die zerfallene Stadt verbirgt die Lösung für ein uraltes Rätsel, das zwischen der Katze und der Rückkehr zu ihrer Familie steht. Droiden und andere roboterähnliche Kreaturen setzen alles daran, der süßen Katze das Leben schwer zu machen. Allerdings bekommt sie Hilfe von der kleinen Drohne B-12, mit der sie sich schon nach kurzer Zeit anfreundet. Stray wird am 19. Juli 2022 für den PC und die Playstation veröffentlicht.

Diese und weitere Neuerscheinungen Juli haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Titel Genre Plattform Erscheinungsdatum F1 22 Rennspiel Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 01.07. Witch Strandings Adventure Windows 07.07. AI: The Sonium Files: nirvanA Initiative Action-Adventure Windows, PS4, Xbox One 08.07. MADiSON Horror Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 08.07. Monument Valley Puzzle-Adventure Windows, Mobile 12.07. Time on Frog Island Indie-Abenteuer Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 12.07. The Tale of Bistun Action-Adventure Windows, Xbox One 13.07. Loopmancer Action-Roguelite Windows, PS4, Xbox One, Switch 14.07. Dinkum Koop-Abenteuer Windows 14.07. Escape Academy Escape-Game Windows, Xbox 14.07. Mothmen 1966 Visual Novel Windows, PS4, Xbox One, Switch 14.07. As Dusk Falls Interaktives Drama Windows, Xbox 19.07. Endling - Extinction is Forever Indie-Abenteuer Windows, PS4, Xbox One, Switch 19.07. Stray Action-Adventure Windows, PS4, PS5 19.07. Capcom Arcade 2nd Stadium 2D-Plattformer Windows 22.07. Immortality Interaktiver Mysteryfilm Windows 26.07. Sweet Transit Städtebausimulation Windows 28.07. Bear and Breakfast Wirtschaftssimulation Windows, Switch 28.07.

(sem)