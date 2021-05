Vorschau: Neue PC-Spiele im Juni 2021

Im Juni erwartet Spieler unter anderem der First-Person-Shooter "Sniper: Ghost Warrior Contracts 2" und die Städtebausimulation "The Universim", bei der Spieler die Rolle von Gott übernehmen. Mit "Legend of Mana" wagt Square Enix erneut die Veröffentlichung eines "Mana"-Remakes.

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 schickt Spieler ab dem 4. Juni 2021 in den Mittleren Osten, um dort einem Verbrechersyndikat das Handwerk zu legen. In der Rolle des Scharfschützen Raven gilt es, an der Grenze zwischen dem Libanon und Syrien auf riesigen Maps verschiedene Missionen zu erfüllen. Wie der Titel des Spiels bereits erahnen lässt, stehen Scharfschützen-Szenarios und das dazugehörige Ausrüstungs- und Waffenarsenal bei Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 im Fokus. Das Spiel ist zudem der direkte Nachfolger von Sniper Ghost Warrior Contracts und wurde vom selben Studio entwickelt.

Trailer zu Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 (Quelle: CI Games)

Die Entwickler versprechen eine besonders realitätsnahe Spielerfahrung mit Zielen, die mitunter mehr als 1000 Meter entfernt liegen. Wie ein Missionsziel erreicht wird, bleibt dem Spieler überlassen. Wer über ausreichende finanzielle Mittel verfügt, kann dank besserer Waffen und Panzerung auch zur Abwechslung den Pfad des Snipers verlassen und etwas offensiver an die Sache herangehen. Die Hauptkampagne findet auf fünf Karten statt und umfasst 21 Hauptmissionen sowie zahlreiche Nebenquests, die sich allesamt wiederholen und auf unterschiedliche Art und Weise abschließen lassen.

Legend of Mana

Legend of Mana erscheint am 24. Juni 2021 als HD-Remaster-Version bei Steam. Das Original wurde 1999 ursprünglich für die Playstation veröffentlicht und erfreute sich damals größter Beliebtheit. Ein ähnliches Experiment wagte der Entwickler und Publisher Square Enix bereits 2018 mit Secret of Mana, dem "Mana"-Spiel schlechthin. Das Remake kam bei der Spielerschaft nicht sonderlich gut an, wobei es vor allem Bugs und Glitches waren, die den Spielspaß spürbar negativ beeinflussten. Mit Legend of Mana verspricht Square Enix nun alles besser machen zu wollen.

Trailer zu Legend of Mana (Quelle: Square Enix)

Erste Gameplay-Videos und Trailer sehen vielversprechend aus, ob das fertige Spiel dem gerecht werden kann, bleibt abzuwarten. Legend of Mana findet in der Welt von Fa'Diel statt und schickt den Spieler auf eine abenteuerliche Reise im typischen JRPG-Stil. In Fa'Diel trifft man im Spielverlauf auf allerlei bunte Charaktere, die sich der eigenen Gruppe anschließen und beim Kampf gegen fiese Monster und übermächtig erscheinende Bosse behilflich sind. Die Remaster-Version ermöglicht es, die Soundkulisse des Original-Spiels zu verwenden und bietet darüber hinaus auch einen neu arrangierten Soundtrack.

The Universim

Dank The Universim können Spieler ab dem 15. Juni 2021 in die Rolle des allmächtigen Schöpfers schlüpfen und eine eigene Zivilisation erschaffen. Damit fängt die Arbeit allerdings erst an, denn die sogenannten Nuggets schaffen es nicht, die Widrigkeiten des Lebens ohne die göttliche Hilfe des Spielers zu überleben. Also muss gebaut und geforscht, um den neuen Herausforderungen einer jeden Epoche gewachsen zu sein. Als Gott lassen sich natürlich auch moralische und religiöse Grundsätze schaffen, nach denen sich beispielsweise untreue oder ungläubige Nuggets mit allerlei göttlichen Fähigkeiten bestrafen lassen.

Trailer zu The Universim (Quelle: lionheartx10)

Wenn Nuggets Zugang zu notwendigen Ressourcen haben und angeleitet werden, entwickeln sie mit der Zeit auch eigene Fähigkeiten und einzigartige Charakterzüge. Allerdings entwickeln sie in dieser Zeit auch neue Ansprüche und benötigen immer wieder neue Beschäftigungen. Für den Fall, dass die eigene Zivilisation sich vielleicht zu schnell fortpflanzt oder einfach nur nervt, lassen sich außerdem Krankheiten erschaffen oder man schießt überflüssige Kreaturen einfach ins Weltall. The Universim ist bereits jetzt als Early-Access-Variante erhältlich.

Diese und weitere Neuerscheinungen im Juni haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release-Datum

Ghosts 'n Goblins Resurrection Arcade-Action Windows, PS4, Xbox One, Switch 01.06. Necromunda: Hired Gun Action Windows, PS, Xbox, Switch 01.06. Stonefly Adventure Windows, PS, Xbox, Switch 01.06. The Elder Scrolls Online: Blackwood MMORPG Windows, PS4, Xbox One 01.06. Astalon: Tears of the Earth Arcade-Action Windows, PS4, Xbox One, Switch 03.06. Monster Harvest RPG-Simulation Windows, PS4, Xbox One, Switch 03.06. Open Country Survival-Adventure Windows 03.06. The Last Kids on Earth and the Staff of Doom Arcade-Action Windows, PS4, Xbox One, Switch 03.06. Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 FPS Windows 04.06. Chivalry 2 Action-MMO Windows 08.06. Ninja Gaiden: Master Collection Action Windows, PS4, Xbox One, Switch 10.06. We are Football Sport-Manager Windows 10.06. Guilty Gear: Strive Beat 'em up Windows, PS 11.06. The Universim Aufbau-Simulation Windows 15.06. Agent Intercept Arcade-Racer Windows 17.06. Red Solstice 2: Survivors Strategie-RPG Windows 17.06. Fallen Knight Action-Plattformer Windows, PS4, Xbox One, Switch 23.06. Legend of Mana Action-RPG Windows, PS4, Switch 24.06. Roguebook Strategie-Adventure Windows, PS, Xbox, Switch 24.06. Scarlet Nexus Action-Adventure Windows, PS, Xbox 25.06. Beasts of Maravilla Island Adventure Windows, PS4, Xbox One, Switch Juni Summertime Madness Puzzle-Adventure Windows, PS, Xbox, Switch Juni

