Vorschau: Neue PC-Spiele im Juni 2022

Der Spiele-Sommer beginnt im Juni unter anderem mit dem Action-RPG "Diablo Immortal", das, entgegen der ursprünglichen Ankündigung als Mobile-Game, nun auch für den PC erscheinen wird. Außerdem geht das filmerische Horrorspiel "The Quarry" und das Unterwasser-Adventure "Silt" an den Start.

Bild 1 von 4 Die Spiele-Highlights im Juni 2022 (4 Bilder) Das Strategiespiel Frozenheim verlässt am 16.06.2022 die Early-Access-Phase bei Steam.



Diablo Immortal

Am 2. Juni 2022 veröffentlicht Blizzard mit Diablo Immortal einen Mobile-Ableger der beliebten Action-Rollenspiel-Reihe. Diablo Immortal wurde im Jahr 2018 auf der BlizzCon für Android- und iOS-Geräte angekündigt. Vor einigen Wochen wurde mehr oder weniger überraschend bekannt gegeben, dass das Spiel auch für den PC erscheinen und auch ein Crossplay-Feature mit an Bord haben wird. Spieler können sich also trotz unterschiedlicher Geräte und Betriebssysteme gemeinsam in die Schlacht gegen die Ausgeburt der Hölle stürzen.

Trailer zu Diablo Immortal (Quelle: Diablo Immortal)

Zum Release wird es sechs spielbare Charakterklassen geben, die auch aus Diablo III bekannt sind: Barbar, Kreuzritter, Dämonenjäger, Mönch, Totenbeschwörer sowie Zauberer. Die Handlung des Spiels findet zwischen Diablo II und Diablo III statt und soll die Story-Lücke zwischen den beiden Teilen schließen. Ob Diablo Immortal mehr als nur ein "out of season april fools joke" ist, wie ein Fan auf der BlizzCon 2018 vermutete, bleibt abzuwarten. Viele Spieler machten auf der Messe ihrem Unmut Luft, weil damals mit Spannung die Ankündigung von Diablo IV erwartet wurde und stattdessen Diablo Immortal im Rampenlicht stand.

Silt

Das 2D-Indie-Adventure Silt schickt Spieler ab dem 1. Juni 2022 auf Erkundungsreise durch eine düstere Unterwasserwelt voller mysteriöser und gefährlicher Kreaturen. Als Taucher gilt es die scheinbar unendlichen Untiefen des Ozeans zu erforschen, dort Geheimnisse aufzudecken und Rätsel zu lösen. Begegnungen mit riesigen Tiefsee-Goliaths können ebenso faszinierend wie tödlich sein.

Außerdem lauern in unerforschten Ruinen mitunter seltsame Organismen, die bei einigen Rätseln hilfreich sein können. Die Spielatmosphäre wirkt nicht zuletzt auch wegen der monochromen Grafik beunruhigend und fesselnd zugleich. Der Stil des Spiels beruht unter anderem auf den Skizzen und der Fantasie des Künstlers Mr. Mead, der für sein einzigartiges Artwork bekannt ist.

The Quarry

Das Horrorspiel The Quarry ist ein spielbarer Horrorfilm, der am 10. Juni 2022 erscheint und mit David Arquette als Chris, Ariel Winter als Abigail und Brenda Song als Kaitlyn virtuelle Versionen bekannter Schauspieler in petto hat. Storytechnisch spielt The Quarry in einem typischen Horror-Sommercamp-Setting, das die Betreuer des Camps eine ungeahnt grauenvolle Nacht durchleben lässt. Das cineastische Gameplay erlaubt Spielern Entscheidungen zu treffen, die das Geschehen in gänzlich unterschiedliche Richtungen lenken.

Trailer zu The Quarry (Quelle: 2K)

Online lässt sich The Quarry auch mit bis zu acht Spielern gemeinsam zocken. Ein besonderes Feature des Spiels ist ein Grafikfilter-Paket, das es Spielern erlaubt, zwischen drei Film-Grafikfiltern zu wählen, die dem Spiel jeweils eine ganz eigene, Spiel-Atmosphäre verleihen. Das Filter-Paket bietet einen Indie-, einen 80er- sowie einen klassischen Schwarzweiß-Horror-Filmfilter für The Quarry. Leider steht das Filter-Paket nur Vorbestellern zur Verfügung, die das Spiel bis spätestens zum Veröffentlichungstermin erwerben.

Diese und weitere Neuerscheinungen Juni haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Titel Genre Plattform Erscheinungsdatum Silt Adventure Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 01.06. Diablo Immortal Action-RPG Windows, Android, iOS 02.06. Card Shark Schleichspiel Windows, Switch 02.06. Tour de France 2022 Sportspiel Windows 09.06. The Quarry Horror Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 10.06. Fire & Maneuver Rundenstrategie Windows 16.06. Skeleton Crew Plattformer Windows 16.06. Frozenheim Strategie Windows 16.06. Fobia: St. Dinfna Hotel Indie-Horror Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 28.06. Monster Hunter Rise: Sunbreak Action-RPG Windows, Switch 30.06. Hazel Sky Action-Adventure Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series Juni Project Warlock II Shooter Windows Juni

