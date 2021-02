Vorschau: Neue PC-Spiele im März 2021

Das Survival-Strategiespiel Endzone - A World Apart soll im März die Early-Access-Phase bei Steam verlassen. Außerdem geht das aufwändig produzierte Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits an den Start. Mit Spacebase Startopia wird darüber hinaus die Neuauflage eines Aufbau-Klassikers von 2001 veröffentlicht.

Kena: Bridge of Spirits

Bei dem Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits schlüpfen Spieler in die Rolle der Seelenführerin Kena, die auf der Suche nach einem heiligen Schrein allerlei Abenteuer erlebt. Im Verlauf ihrer Reise trifft Kena auf "Die Fäulnis", die aus kleinen, flauschigen Geisterwesen besteht und Kena besondere Fähigkeiten verleiht. Die niedlichen Gefährten gehen Kena nicht nur im Kampf zur Hand, sondern bieten auch Hilfe beim Finden neuer Wege an. Neben den Fellknäueln hat Kena außerdem einen mächtigen Stab im Gepäck, den sie im Nahkampf als Speer und im Fernkampf als Bogen einsetzen kann.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Kena: Bridge of Spirits (Quelle: EmberLab)

Actionreiche Kämpfe gegen zahlreiche Unholde sind aber nicht alles, was Kena erwartet. Die sehr ansehnlich gestaltete Spielewelt hält neben Sprung- und Kletterpassagen auch einige knifflige Rätsel bereit, die es zu lösen gilt. Kena: Bridge of Spirits erinnert optisch und auch Gameplay-technisch ein wenig an Spiele wie Horizon: Zero Dawn oder Zelda: Breath of the Wild und verspricht ähnlich spielenswert zu sein. Das Spiel erscheint im März 2021 für den PC und die Playstation.

Endzone - A World Apart

Als Folge einer nuklearen Katastrophe liegt die Welt in Schutt und Asche. Die Erde ist ein lebensfeindlicher Ort geworden und Ressourcen wie Wasser und Nahrung sind Mangelware. Das Survival-Aufbauspiel Endzone - A World Apart stellt Spieler vor die Aufgabe in dieser Postapokalypse eine Siedlung zu errichten, die Überlebenden eine Zuflucht und alles Lebensnotwendige bietet. Für den Bau der eigenen Basis stehen mehr als 30 unterschiedliche Gebäude zur Verfügung, die unter anderem ein Dach über dem Kopf bieten, zur Herstellung von Werkzeugen und Geräten genutzt werden oder der Nahrungsbeschaffung dienen. Neben dem Basenbau gilt es auch Expeditionen zu starten, bei denen sich hochwertige und seltene Ressourcen und Technologien finden lassen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Endzone - A World Apart (Quelle: Assemble Entertainment)

In Endzone ist der größte Feind des Spielers die Spielewelt selbst, die nicht selten in Form von tödlicher Strahlung, toxischem Regen oder Sandstürmen virtuelle Ohrfeigen verteilt. Oft reicht schon eine plötzliche Veränderung des Klimas oder ein kleiner, saurer Regenschauer und sämtliche Bemühungen um eine ertragreiche Ernte sind zunichtegemacht. Endzone - A World Apart verlässt am 18. März 2021 die Early-Access-Phase bei Steam.

Spacebase Startopia

In Spacebase Startopia übernehmen Spieler die Kontrolle über eine Weltraumstation, die aufgebaut, instandgehalten und stets erweitert werden muss, um Scharen von Alienbesuchern in Empfang nehmen und beherbergen zu können. Das Spiel ist eine Neuauflage des namensgebenden Aufbaustrategiespiels Startopia aus dem Jahr 2001. Optisch und technisch ist Spacebase Startopia durchaus auf dem neusten Stand, einzig das Gameplay erinnert noch an das 20 Jahre alte Original. Auf mehreren Etagen gilt es die unterschiedlichen Bedürfnisse der Besucher aus allen Ecken des Universums zu stillen. Neben dem Genre-Mix aus Aufbaustrategie und Wirtschaftssimulation, gibt es auch immer wieder Gefechte gegen Angreifer, die in Echtzeitstrategie-Manier ausgetragen werden. Das Geschehen auf der Raumstation wird von der frechen Erzähler-KI "VAL“ begleitet und immer wieder humorvoll kommentiert. Spacebase Startopia bietet eine Einzelspieler-Kampagne mit 10 Missionen sowie einen Mehrspieler-Modus, bei dem gegen- oder auch miteinander gebaut und gekämpft werden kann. Spacebase Startopia wird am 26. März 2021 veröffentlicht.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Spacebase Startopia (Quelle: Kalypso Media)

Diese und weitere Neuerscheinungen im März haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release-Datum

Maquette Indie-Abenteuer Windows, Playstation 02.03. Loop Hero Indie-RPG Windows, Mac, Linux 04.03. Stronghold: Warlords Strategie Windows 09.03. Monster Energy Supercross Sportspiel Windows, Playstation, Xbox 11.03. Mundaun Psycho-Horror Windows 16.03. Endzone - A World Apart Aufbau-Strategie Windows 18.03. Minute of Islands Indie-Abenteuer Windows, Mac 18.03. Spacebase Startopia Strategie-Simulation Windows, Mac, Linux 26.03. Balan Wonderworld Action Windows, Playstation, Xbox, Switch 26.03. It takes two Action-Adventure Windows 26.03. Neptunia Virtual Stars JRPG Windows, Playstation 29.03. Cyber Knights: Flashpoint Taktik-RPG Windows, Mac, Linux März Kena: Bridge of Spirits Action-Adventure Windows, Playstation März King's Bounty 2 Strategie Windows März Evil Genius 2: World Domination Strategie Windows März

Die folgende Galerie zeigt die Highlights aus dem Februar 2021:

Die Spiele-Highlights aus den vergangenen Monaten lassen sich in der folgenden Bildergalerie noch einmal durchblättern:

Bild 1 von 63 Die Spiele-Highlights der vergangenen Monate (63 Bilder) Wolfenstein: Youngblood | FPS | Windows



Neunzehn Jahre nach den Ereignissen des zweiten Teils kämpfen sich die Zwillingstöchter von B.J. Blazkowicz durch das vom Regime besetzte Paris. Dank Koop-Modus lassen sich beide von menschlichen Spielern steuern, alternativ übernimmt die KI eine der Protagonistinnen.

Einige aktuelle Deals und Gratis-Vollversionen für PC-Gamer zeigt die folgende Galerie:

Bild 1 von 132 Aktuelle Schnäppchen-Highlights für PC-Spieler (132 Bilder) For the King steht im Epic Store bis zum 11.02.2021 kostenlos zur Abholung bereit. Das rundenbasierte Strategiespiel schickt Spieler solo oder auch im Koop-Modus in die Schlacht gegen allerlei Monster, um das Königreich Fahruhl vor dem Untergang zu bewahren.



Siehe dazu auch:

(sem)