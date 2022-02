Vorschau: Neue PC-Spiele im März 2022

Die Neuankömmlinge im März werden es mit den im Februar veröffentlichten Schwergewichten wie Lost Ark und Elden Ring nicht ganz einfach haben. Dennoch machen unter anderem der Borderlands-Ableger Tiny Tina's Wonderlands und das Open-World-RPG Elex II einen durchaus vielversprechenden und spielenswerten Eindruck.

Elex II

Am 01. März 2022 geht mit "Elex II" der Nachfolger des Open-World-Rollenspiels Elex aus dem Jahr 2017 an den Start. Verantwortlich für das postapokalyptische RPG ist das deutsche Entwicklerstudio Piranha Bytes, das vielen Spielern bereits durch die Gothic- und Risen-Spiele bekannt sein dürfte. In der Science-Fantasy-Welt Magalan bedrohen die Skyands den Planeten und der vom Spieler gesteuerte Protagonist Jax macht sich erneut auf, um Verbündete für seinen Kampf gegen die Unholde zu finden. Die unterschiedlichen Fraktionen haben dabei, wie schon im Vorgänger, ihren ganz eigenen Vorteil im Sinn und lassen sich nur unter bestimmten Umständen zur Kooperation bewegen, was neben einer soliden Hauptstory und zahlreichen Nebenquests vor allem auch jede Menge aberwitziger Dialoge zur Folge hat.

Die Gespräche und Verhandlungen mit den NPCs haben fast immer Folgen für den Verlauf der Story, da sich die Gesprächspartner stets an das Gesagte erinnern und dementsprechend handeln. Neben dem Vorhaben, die Welt zu retten, ist Jax außerdem auf der Suche nach seinem Sohn Dex, von dem er vor einiger Zeit getrennt wurde. Als Fortbewegungsmittel steht Jax in der riesigen, lebendigen Spielwelt – neben seinen Füßen – auch ein Jetpack zur Verfügung, das ihn an jeden erdenklichen Ort transportieren kann.

Die Siedler

Das Echtzeit-Strategie-Urgestein "Die Siedler" bekommt am 17. März 2022 einen neuen Teil. Seit fast 30 Jahren begeistert das wuselige Aufbau-Strategiespiel Alt und Jung, wenngleich es auch einige, weniger beliebte Siedler-Teile gab. Mit "Die Siedler 7" erschien 2009 der letzte große, eigenständige Siedler-Teil, danach folgte noch ein Ableger für den Browser sowie einige Ankündigungen neuer Entwicklungen, die aber allesamt im Sande verliefen. So ruht nun auf dem bald erscheinenden Teil seitens der Spieler große Hoffnung. Diese wurde jedoch bereits im Januar während einer viertägigen Closed-Beta-Phase deutlich getrübt.

Nichts war so, wie vom Entwickler versprochen, beliebte Features wurden nur teilweise oder gar nicht umgesetzt. Wie viel Nostalgie und Spielfreude "Die Siedler" nun tatsächlich zu bieten hat, wird die fertige Version des Spiels bei der Veröffentlichung zeigen.

Tiny Tina's Wonderlands

Für Fans der Borderlands-Spiele schickt der Entwickler Gearbox Software am 25. März 2022 den Loot-Shooter "Tiny Tina's Wonderlands" ins Rennen. Was das Gameplay und die Optik angeht, werden sich Borderlands-Spieler auf Anhieb wie zuhause fühlen. Das Setting bringt etwas Fantasy-Elemente mit in das schnöde Borderlands-Ödland, so kann man neben allerlei Schusswaffen auch auf effektreiche Zauber zurückgreifen, um den Bösewichten den Garaus zu machen. Für den Kampf gegen den Ober-Schurken Dragon Lord lassen sich mächtige Fähigkeiten aus sechs unterschiedlichen Charakter-Skillbäumen kombinieren, sodass jeder Spieler seinen Helden ganz individuell gestalten kann.

Die Kampagne lässt sich im Online-Koop-Modus mit bis zu drei Freunden gemeinsam bestreiten. Um die fette Beute wird dabei gewetteifert, bei Bedarf kann sie aber auch gerecht aufgeteilt werden. Die Fantasywelt von Tiny Tina's Wonderlands hält prunkvolle Städte, matschige Sümpfe und Wälder sowie scheinbar uneinnehmbare Festungen bereit.

Diese und weitere Neuerscheinungen März haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release-Datum

Conan Chop Chop Action-Roguelike Windows, PS4, Xbox One, Switch 01.03. Elex II RPG Windows 01.03. Far: Changing Tides Action-Adventure Windows, Switch 01.03. Shadow Warrior 3 FPS Windows, PS, Xbox 01.03. Babylons Fall Action-RPG Windows, PS 03.03. Beholder 3 Strategie-Simulation Windows 03.03. What lies in the Multiverse Puzzle-Plattformer Windows 04.03. Core Keeper Pixel-Abenteuer Windows, Linux 08.03. Aztech Forgotten Gods 3D-Plattformer Windows, PS, Xbox, Switch 10.03. Distant Worlds 2 Globalstrategie Windows 10.03. Tunic Action-Adventure Windows, Mac 16.03. Die Siedler Strategie Windows 17.03. ANNO: Mutationem Pixelart-RPG Windows, PS 17.03. Syberia: The World Before Adventure Windows 18.03. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Action-RPG Windows, PS, Xbox 18.03. Tiny Tina's Wonderlands Loot-Shooter Windows, PS, Xbox 18.03. Have a nice Death Action-Roguelike Windows 25.03.

