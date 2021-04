Vorschau: Neue PC-Spiele im Mai 2021

Im Mai kommt das Action-Adventure "Days Gone" nun auch endlich auf den PC. Das vielversprechende und äußerst bunte Martial-Arts-RPG "Biomutant" wird in diesem Monat ebenfalls veröffentlicht. Außerdem ist mit "Resident Evil Village" auch der neuste Teil der Resident-Evil-Spiele am Start.

Biomutant

Das von Spielern langersehnte, bunte Kung-Fu-RPG Biomutant findet in einer riesigen, postapokalyptischen Welt statt und geht am 25. Mai 2021 endlich an den Start. Im Zentrum der Story von Biomutant steht der Baum des Lebens, aus dessen Wurzeln eine verheißungsvolle Seuche sickert, die das ganze Land zu zerstören droht. Einige Stämme wollen sich diese Katastrophe zunutze machen, während andere sie mit aller Kraft verhindern wollen. Es ist dem Spieler überlassen, welchen weg er mit dem Protagonisten, einer Art Martial-Arts-Waschbär, einschlagen möchte.

Trailer zu Biomutant (Quelle: THQ Nordic)

Neben den spektakulären Kampf-Moves stehen dem Spielcharakter auch unzählige Nah- und Fernkampfwaffen zur Verfügung, die sich finden, herstellen und verbessern lassen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei aber ganz klar auf den Kampfähigkeiten, die sich durch das Kombinieren von Mutationen verstärken und weiterentwickeln lassen. Je nachdem wie man die genetische Struktur der eigenen Fähigkeiten ändert, passt sich auch das Aussehen der Spielfigur an. Um die offene Spielwelt von Biomutant zu erkunden, stehen unter anderem Mech-Roboter, ein Heißluftballon und ein Jetski zur Verfügung.

Resident Evil Village

Am 07. Mai 2021 wird die Horror-Spiele-Reihe Resident Evil fortgesetzt. Mit Resident Evil Village geht der mittlerweile achte Teil der Hauptreihe ins Rennen, die sich spätestens mit dem siebten Teil nicht nur aus einer anderen Perspektive präsentiert, sondern nun auch eher in das Survival-Horror- als in das Zombie-Horror-Genre einzuordnen ist. Der achte Teil findet im namensgebenden "Village" statt und hat mit Ethan Winters und seiner Frau Mia zwei alte Bekannte im Gepäck. Die beiden haben die albtraumhaften Ereignisse des 7. Teils hinter sich gelassen und führen ein ruhiges Leben.

Trailer zu Resident Evil Village (Quelle: Resident Evil)

Doch die Ruhe hält nicht lange an und so ereilt die beiden erneut eine furchtbare Geschichte. Spieler steuern Ethan erneut aus der Ego-Perspektive und treffen auf allerlei neue, scheußliche Kreaturen, die es zu überwinden gilt. Neben all den mörderischen Biestern begegnet man im Spielverlauf allerdings auch einem recht bekannten Helden der Resident-Evil-Spiele. Chris Redfield taucht unerwartet in Resident Evil Village auf und macht einen alles andere als freundlichen Ersteindruck.

Days Gone

In Days Gone werden Spieler mit der rauen Wildnis einer Welt konfrontiert, die von einer verheerenden Pandemie gezeichnet wurde. Skrupellose Banden machen sich das Elend der Menschen zu Nutze und sorgen für einen ständigen Konflikt zwischen den Überlebenden. In der Rolle des Bikers und Kopfgeldjägers Deacon St. John müssen Spieler ihren Platz in dieser Welt finden. Es geht darum Aufträge für die Bewohner ländlicher Siedlungen zu erfüllen, Nahrung und Medikamente zu beschaffen und sich gegen die Machenschaften der Banden zu wehren, nicht selten auch mit Waffengewalt.

Trailer zu Days Gone (Quelle: PlayStation)

Außer den alltäglichen Widrigkeiten der zerstörten Welt gibt es auch noch die tödlichen Freakerhorden, die überall ihr Unwesen treiben. Die Zombie-artigen Wesen sind auf der Suche nach Frischfleisch und entwickeln sich stetig weiter, wodurch sie zunehmend gefährlicher werden. Neben seinem Motorrad stehen Deacon auch einige Waffen zur Verfügung, die sich aufwerten lassen, vorausgesetzt, man hat die passenden Ressourcen im Gepäck. Days Gone gibt es bereits für die gängigen Konsolen, am 18. Mai 2021 erscheint das Action-Adventure nun auch für den PC.

Diese und weitere Neuerscheinungen im Mai haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release-Datum

Distant Kingdoms Aufbau-Strategie Windows 05.05. Save me Mr. Tako: Definitive Edition Arcade-Action Windows, Switch 05.05. Resident Evil Village Survival-Horror Windows, PS, Xbox 07.05. Hood: Outlaws & Legends Action Windows, PS, Xbox 10.05. Retro Machina Puzzle-Adventure Windows, PS4, Xbox One, Switch 12.05. Before We Leave Aufbau-Strategie Windows 13.05. GetsuFumaDen: Undying Moon Action-RPG Windows, Switch 13.05. Mass Effect: Legendary Edition Action-RPG Windows, PS, Xbox 15.05. Days Gone Action-Adventure Windows 18.05. Aerial_Knights Never Yield Arcade-Action Windows, PS5, Xbox Series 19.05. Open Country Survival-Adventure Windows 20.05. Frozenheim Aufbau-Strategie Windows 20.05. Lacuna Adventure Windows 20.05. Of Bird and Cage Musik-Adventure Windows 20.05. The Longest Road on Earth Adventure Windows 20.05. The Wild at Heart Action-Adventure Windows, PS, Xbox 20.05. Knockout City Action-Sportspiel Windows, PS4, Xbox One, Switch 21.05. Biomutant Action-RPG Windows, PS4, Xbox One, Switch 25.05. Erica Interaktiver Film Windows 25.05. King of Seas Action-RPG Windows, PS4, Xbox One, Switch 25.05. Strangeland Horror-Adventure Windows 25.05. Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground Strategie Windows, PS4, Xbox One, Switch 27.05. Weaving Tides Puzzle-Adventure Windows, Switch 27.05. Highrisers Strategie-RPG Windows 27.05.

