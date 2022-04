Vorschau: Neue PC-Spiele im Mai 2022

Was Spiele-Neuerscheinungen im Mai angeht, so stehen in diesem Monat einige spielenswerte Titel in den Startlöchern. Dazu zählen unter anderen das Action-RPG "Salt and Sacrifice", das Koop-Horrorspiel "Evil Dead: The Game" sowie der Scharfschützen-Shooter "Sniper Elite 5".

Trek to Yomi

Das Action-Adventure Trek to Yomi erzählt die Geschichte des jungen Samurai Hiroki, der vor dem Ableben seines Meisters einen Eid ablegte, dem er nur schwer gerecht werden kann. Hiroki schwor, seine Heimat und all die dort lebenden Menschen vor Gefahren zu beschützen. Jedoch kommt ihm sein eigener Werdegang dabei in die Quere, als er sich schließlich auf eine Reise begeben muss, um sich seinem eigenen Schicksal zu stellen und den richtigen Weg für sein Leben zu finden.

Trek to Yomi ist vor allem ein optischer Leckerbissen, da das Spiel mithilfe filmischer Elemente eindrucksvolle Bilder schafft, die an klassische Samurai-Filme erinnern. Trek to Yomi erscheint am 05. Mai 2022 für den PC sowie die gängigen Konsolen und hat neben der besonderen Optik auch ein dynamisches Kampfsystem mit allerlei traditionellen Samurai-Waffen und einen hörenswerten Soundtrack im Gepäck.

Evil Dead: The Game

Ab dem 13. Mai 2022 können Spieler in die Rolle des Ash Williams schlüpfen, der in den Evil-Dead-Filmen von Bruce Campbell gespielt wurde. Wie in der Filmvorlage geht es auch in Evil Dead: The Game darum, sich mit Kettensäge und Schrotflinte durch die Armee der Finsternis zu metzeln, die der finstere Kandarische Dämon auf die Erde entsandt hat, um diese zu unterwerfen. Im Koop-Modus lassen sich die Monster-Horden gemeinsam mit bis zu drei Mitspielern aus dem Weg räumen.

Der Online-Multiplayer-Modus bietet außerdem die Möglichkeit, dass ein weiterer Spieler in die Rolle des Dämons schlüpft und den anderen Spieler-Charakteren den Garaus macht. Als Belohnung für die Schlachten gegen die Armee der Finsternis gibt es haufenweise Loot sowie Upgrades für die aus den Filmen bekannten, spielbaren Charaktere, darunter auch Ash, Scotty und Lord Arthur.

Sniper Elite 5

Das Entwicklerstudio Rebellion schickt am 26. Mai 2022 mit Sniper Elite 5 den neusten Ableger der beliebten Third-Person-Shooter-Reihe ins Rennen. Sniper Elite 5 findet im Jahr 1944 in Frankreich statt und steckt den Spieler in die Schuhe des Elitescharfschützen Karl Fairburne, der sich auf geheimer Mission befindet, um die Atlantikwall-Befestigungen zu schwächen. Dazu nimmt er unter anderem zur französischen Résistance Kontakt auf und stößt dabei auf Operation Krake, eine Geheim-Operation der Nazis, die den Krieg schnell zu Gunsten der Deutschen beenden könnte.

Als Spieler kämpft man sich durch taktische Szenarien, bei denen es nicht immer ausschließlich um Scharfschützen-Fähigkeiten geht. Ab und zu darf auch wild geballert oder mithilfe eines Messers hinterhältig und lautlos gemeuchelt werden. Zur Freude der Spieler wurde bereits angekündigt, dass unter anderem das Koop-System sowie die beliebte Kill-Cam überarbeitet wurden.

Diese und weitere Neuerscheinungen Mai haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Titel Genre Plattform Erscheinungsdatum Oaken Karten-Strategie Windows 03.05. Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters Rundenstrategie Windows 05.05. Trek to Yomi Action-Adventure Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 05.05. Citizen Sleeper RPG Windows, Mac 05.05. Salt and Sacrifice Action-RPG Windows 11.05. Cantata Pixel-Strategie Windows 12.05. Evil Dead: The Game Shooter Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 13.05. V Rising Survival Windows 17.05. Vampire: The Masquerade - Swansong RPG Windows 19.05. Dolmen Action-RPG Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 20.05. Forgotten Fables: Wolves on the Westwind RPG Windows 22.05. Out There: Oceans of Time Adventure Windows 26.05. Sniper Elite 5 Shooter Windows 26.05.

