Vorschau: Neue PC-Spiele im November 2020

Im November ist es soweit: das Open-World-Rollenspiel Cyberpunk 2077 soll nach längeren Verschiebungen endlich veröffentlicht werden. In seinem Schatten ist aber noch Platz für Titel wie Assassin's Creed Valhalla, DiRT 5 und Call of Duty Black Ops: Cold War.

Cyberpunk 2077

Mit Cyberpunk 2077 erscheint am 19. November 2020 das wohl ambitionierteste Open-World-Rollenspiel der letzten Jahre. Kaum ein anderer Titel sah sich vor Release mit derart hohen Erwartungen der Spieler konfrontiert - dementsprechend muss der polnische Entwickler CD Projekt RED nun abliefern. Bisher veröffentlichte Gameplay-Videos lassen allerdings vermuten, dass auf die Macher der Witcher-Spiele Verlass ist.

In Cyberpunk 2077 schlüpft man in die Rolle eines gesetzlosen Cyberpunks, der sich in einem dystopischen Zukunfts-Setting durch die offene Spielewelt um Night City kämpft. Der Fokus des Spiels soll dabei auf einer detailreichen Charakterentwicklung und einer aufwendig inszenierten, tiefgründigen Story liegen.

DiRT 5

Mit DiRT 5 erscheint am 6. November 2020 der mittlerweile vierzehnte Ableger der beliebten Colin-McRae-Spiele. Ursprünglich haben diese die Rallye-Weltmeisterschaft simuliert, seit der Umbenennung in "DiRT" fährt man jedoch nach Art eines Arcade-Rennspiels auf unlizenzierten Offroad-Strecken gegen die Zeit. Überzeugten Simracern gibt das keinen Grund, dem simulationslastigen Dirt Rally 2.0 (2019) den Rücken zu kehren. Wer einen unkomplizierten Fun-Racer mit kurzweiliger Rally-Action sucht, könnte mit DiRT 5 aber glücklich werden. Diverse Spielmodi wie Rallyecross, Eisrennen, Buggy-Rennen und Supertruck-Wettbewerbe versprechen Abwechslung, ein Karriere-Modus soll für Langzeit-Motivation sorgen.

Assassin's Creed Valhalla

Zwei Jahre nach dem erfolgreichen Assassin’s Creed: Odyssey geht am 10. November 2020 nun mit Assassin’s Creed: Valhalla der zwölfte Teil der bekannten Spielereihe an den Start. In der Rolle des Wikinger-Anführers Eivor schifft man mit seiner Gefolgschaft über die Nordsee, um sich angelsächsische Königreiche einzuverleiben. Wie vorherige Assassin’s-Creed-Teile setzt Valhalla auf eine sehr ansehnlichen, offene Spielewelt, in der eine Rahmenhandlung für spielerische Orientierung sorgt. Auch wird man das Erscheinungsbild des Spieler-Charakters wieder umfangreich anpassen können - neben dessen Geschlecht lassen sich auch Details wie Tätowierungen und die Frisur personalisieren. Die in früheren Serienteilen noch notwendigen Schleich-Passagen scheinen in Valhalla aber optional zu sein.

Diese und weitere Neuerscheinungen im November haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release-Datum

DiRT 5 Arcade-Rennspiel Windows, Xbox, Playstation 06.11. The Falconeer Action-Simulation Windows, Xbox 10.11. XIII Ego-Shooter Windows 10.11. Assassin's Creed Valhalla Action-Adventure Windows, Xbox, Playstation 10.11. Fuser Musikspiel Windows, Xbox, Playstation, Switch

10.11. Yakuza: Like a Dragon Action-RPG Windows, Xbox, Playstation 10.11. Godfall Action-Adventure Windows, Playstation 12.11. Call of Duty Black Ops: Cold War Multiplayer-Shooter Windows, Xbox, Playstation 13.11. Cyberpunk 2077 Open-World-RPG Windows, Xbox, Playstation 19.11

