Vorschau: Neue PC-Spiele im November 2021

Im Spiele-November warten einige langersehnte Nachfolger darauf, gezockt zu werden, darunter auch der Landwirtschaftssimulator 22. Außerdem stehen die Dinosaurier-Vergnügungspark-Simulation Jurassic World Evolution 2 und das Arcade-Rennspiel Forza Horizon 5 in den Startlöchern.

Landwirtschaftssimulator 22

Nachdem der Landwirtschaftssimulator im letzten Jahr eine Pause gemacht hat, erscheint nun am 22. November 2021 mit Landwirtschaftssimulator 22 der langersehnte neuste Teil der beliebten Spiele-Reihe. Der LWSS 22 bietet zur Veröffentlichung Karten in den USA und Europa, wo Landwirtschafts-Enthusiasten ihren eigenen, virtuellen Bauernhof errichten und Ackerbau, Waldarbeiten sowie Viehzucht betreiben können. Mit an Bord sind wieder zahlreiche neue (und auch alte) landwirtschaftliche Maschinen wie der gigantische Mähdrescher Claas Trion 750 Terra Trac, der kuriose Traubenvollernter New Holland Braud 9070L und der Feldhäcksler Fendt Katana 650 - aber auch die klassische Trecker-Schönheit, der John Deere 7810, fehlt selbstverständlich nicht.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Landwirtschaftssimulator 22 (Quelle: Farming Simulator)

Insgesamt sind über 400 Maschinen und Geräte von namhaften Herstellern wie John Deere, Fendt, New Holland und CLAAS mit von der Partie. Was technische und spielerische Neuerungen betrifft, geizt der LWSS 22 ebenfalls nicht: neben verbesserter KI, Optik und Performance versprechen auch Crossplay, der Multiplayer-Modus für bis zu 16 Spieler und die Möglichkeit Mods zu integrieren ein abermals aufgewertetes Spielerlebnis. Außerdem gibt es nun erstmals dynamische Jahreszeiten: Frühling, Sommer, Herbst und Winter sehen nicht nur schick aus, sondern haben auch realistischen Einfluss auf das Spielgeschehen. Auch die in den Vorgängern etwas stiefmütterlich behandelte Tierzucht hat eine Überarbeitung erhalten und soll nun deutlich mehr Möglichkeiten bieten.

Jurassic World Evolution 2

Mit Jurassic World Evolution ging 2018 nicht nur für Dino-Freunde, sondern vor allem auch für Fans der namensgebenden Filmreihe ein Traum in Erfüllung. Unzählige Spezies lassen sich einfach per Drag-and-Drop in einem selbst angelegten Dinosaurier-Vergnügungspark platzieren, um diese dort sich selbst und den zahlenden Besuchern zu überlassen. Selbstverständlich geht es in der Managementsimulation auch darum, den natürlichen Bedürfnissen der Dinos nachzukommen und für einen artspezifischen Lebensraum innerhalb der Gehege zu sorgen, um dem Publikum möglichst gut gelaunte Dinosaurier präsentieren zu können. Irgendwie geht es aber auch darum, das allzeit drohende Chaos im Park zu managen: Ein paar ausgebrochene Fleischfresser sind nicht nur eine Gefahr für die Besucher und die anderen Park-Bewohner, sondern können auch zur Belustigung des Spielers beitragen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Jurassic World Evolution 2 (Quelle: Jurassic World Evolution 2)

Außerdem stehen dem Spieler unter anderem Fahrzeuge, Forschungsgebäude, Gehege, Fressbuden, Souvenir-Shops sowie riesige Grünflächen und Wälder zur Verfügung. Die äußerst gelungene und beliebte Park-Simulation bekommt mit Jurassic World Evolution 2 am 09. November 2021 einen vielversprechenden Nachfolger, der nun auch Flug- und Meeresreptilien sowie einige Community-Lieblinge aus dem ersten Teil in petto hat. Darüber hinaus wurde die Hauptstory des Spiels von den Schauspielern der Jurassic World-Filmreihe vertont.

Forza Horizon 5

Nach einem Ausflug in das verregnete Großbritannien im Jahr 2018, kehrt das beliebte Arcade-Rennspiel Forza Horizon nun am 09. November 2021 mit dem fünften Teil der Spiele-Reihe zurück und schickt Auto-Fans in das sonnige Mexico. Forza Horizon 5 bietet in seiner Open World sehr ansehnliche, unterschiedliche Landschaften, darunter riesige Gebirgszüge, tropische Wälder, schneebedeckte Vulkane, belebte Städte und staubige Wüsten. Für die rasante Reise durch das vielfältige Mexico stehen zu Release bereits über 400 Fahrzeuge zur Verfügung, unter anderem auch Hypercars wie der McLaren GT, der Lamborghini Sesto Elemento, der Koenigsegg Jesko sowie das Cover-Modell des Spiels: der Mercedes AMG One.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Forza Horizon 5 (Quelle: Xbox)

Da Forza Horizon 4 mehr als 700 Autos (inklusive aller DLCs) in der virtuellen Garage stehen hatte und der fünfte Teil laut Hersteller über das bislang größte Fahrzeugaufgebot verfügen soll, dürften zudem noch einige Autos mehr ihren Weg ins Spiel finden. Forza Horizon 5 hat außerdem eine umfangreiche Singleplayer-Kampagne, einen freien Modus und einen Online-Multiplayer-Modus im Gepäck. Wie auch schon im Vorgänger wird in FH 5 jede Woche eine andere Jahreszeit auf der Karte vorherrschen, die nicht nur ins Auge sticht, sondern auch Auswirkungen auf das Fahrverhalten der Autos hat.

Diese und weitere Neuerscheinungen im November haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release-Datum

Call of Duty: Vanguard Multiplayer-Shooter Windows, PS, Xbox 05.11. Blue Reflection: Second Light JRPG Windows, PS4, Switch 09.11. Football Manager 2022 Management-Simulation Windows, PS, Xbox, Switch 09.11. Forza Horizon 5 Rennspiel Windows, PS, Xbox 09.11. Jurassic World Evolution 2 Strategie-Simulation Windows, PS, Xbox 09.11. Synthetik 2 Top-Down-Shooter Windows 11.11. Grow: Song of the Evertree Adventure Windows, PS4, Xbox One, Switch 16.11. Marsupilami: Hoobadventure Action-Adventure Windows, PS4, Xbox One, Switch 16.11. Sherlock Homes: Chapter One Action-Adventure Windows, PS, Xbox 16.11. The Waylanders Action-RPG Windows 16.11. Battlefield 2042 Multiplayer-Shooter Windows, PS, Xbox 19.11. Icarus Survival Windows 20.11. Landwirtschafts-Simulator 22 Simulation Windows, PS, Xbox 22.11. Asterix & Obelix: Slap Them All Action-Adventure Windows, PS4, Xbox One, Switch 25.11. There is no Light Souls-like Windows November

Die folgende Galerie zeigt die Highlights aus dem Oktober 2021:

Bild 1 von 13 Die Spiele-Highlights im Oktober 2021 (13 Bilder) Am 01.10.2021 erscheint mit FIFA 22 der alljährliche Ableger der beliebten FIFA-Reihe.



Die Spiele-Highlights aus den vergangenen Monaten lassen sich in der folgenden Bildergalerie noch einmal durchblättern:

Bild 1 von 63 Die Spiele-Highlights der vergangenen Monate (63 Bilder) Wolfenstein: Youngblood | FPS | Windows



Neunzehn Jahre nach den Ereignissen des zweiten Teils kämpfen sich die Zwillingstöchter von B.J. Blazkowicz durch das vom Regime besetzte Paris. Dank Koop-Modus lassen sich beide von menschlichen Spielern steuern, alternativ übernimmt die KI eine der Protagonistinnen.

Siehe dazu auch:

(sem)