Vorschau: Neue PC-Spiele im Oktober 2020

Der Gaming-Herbst startet mit potenziellen Highlights, etwa dem neuesten Star-Wars-Ableger Squadrons, der Age of Empires III: Definitive Edition und dem Hacker-Actionspiel Watch Dogs Legion. Auch FIFA schmeißt einen neuen Serienteil in die Runde und mit Dirt 5 bekommen Offroad-Freunde Nachschub.

Star Wars Squadrons

Am 2. Oktober geht mit Star Wars Squadrons der nächste Action-Titel aus dem Star-Wars-Universum an den Start. Star Wars Squadrons findet hauptsächlich an Bord der X-Wings der Neuen Republik und der Tie-Fighter des Imperiums statt. Sowohl die Single-Player-Kampagne als auch die Multiplayer-Matches haben ihren Fokus ganz klar auf den Luftkampf gerichtet. In den Multiplayer-Raumschlachten treffen zwei Teams der verfeindeten Fraktionen mit jeweils fünf Spieler-Piloten aufeinander, im Story-Modus steuert die KI sowohl Gegner als auch Allierte. Auf Schlachtfeldern wie dem Gasgiganten Yavin Prime und dem zerschmetterten Mond von Galitan schießt man aber nicht nur feindliche Sternenjäger ab, sondern schaltet auch taktische Ziele mit Spezial-Ausrüstung aus. X-Flügler und TIE-Jäger, wie sie in der deutschen Fassung heißen, lassen sich im Spielverlauf upgraden und mit allerlei Waffen und Gimmicks aufrüsten.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Star Wars Squadrons (Quelle: EA Star Wars)

Age of Empires III: Definitive Edition

Bevor voraussichtlich 2021 der vierte Teil von Age of Empires erscheint, will Age of Empires III: Definitive Edition den Fans der Strategie-Reihe das Warten versüßen. Das Remake des dritten Serienteils ist ab dem 15. Oktober erhältlich und bietet das gewohnt klassische Echtzeit-Gameplay in einem aufgebügelten Gewand. Neben dem Grafik-Upgrade sind auch ein neuer Soundtrack sowie alle Zusatzinhalte inklusive, die bis dato für das Hauptspiel erschienen sind. Mit "Historische Schlachten" und „Kunst der Kriegsführung“ gelangen zwei neue Spielmodi, mit den Schweden und den Inkas ebenso viele neue Kulturen in den Titel. Der Multiplayer-Modus wurde auch verbessert, so gibt es nun einen Zuschauermodus und Mods werden unterstützt.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Age of Empires III: Definitive Edition (Quelle: Xbox)

Watch Dogs Legion

In der offenen Spielewelt von Watch Dogs Legion werden Hacker-Träume wahr. Das Stealth-Actionspiel findet in nicht allzu ferner Zukunft in London statt und stellt den Spieler vor die Aufgabe, sich einer Widerstandsgruppe anzuschließen und diese mit allen Möglichkeiten eines versierten Hackers zur Nummer 1 in der Stadt zu machen. Dazu lassen sich ausnahmslos alle vorhandenen Geräte und Technologien hacken: Staubsaugerroboter, Handys und Drohnen genauso wie etwa Spider-Bots oder Augmented-Reality-Tarnungen. Ebenso manipulierbar sind die Bewohner der Stadt, die sich mit den richtigen Mitteln für die eigene Sache gewinnen lassen. Dank Multiplayer-Modus lassen sich knackigere Missionen und Herausforderungen des Endgames auch gemeinsam mit anderen Spielern bewältigen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Watch Dogs Legion (Quelle: Ubisoft)

Diese und weitere Neuerscheinungen im Oktober haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release-Datum

Star Wars Squadrons Action Windows 02.10. Ride 4 Rennspiel Windows, PS4, Xbox One 08.10. DiRT 5 Rennspiel Windows, PS4, Xbox One 09.10. FIFA 21 Sportspiel Windows, PS4, Xbox One 09.10. Age of Empires 3 Definitive Edition Strategie Windows 15.10. Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice Adventure Windows, Mac

15.10. Lego Star Wars: The Skywalker Saga Action Windows, PS4, Xbox One 20.10. Remothered: Broken Porcelain Horror Windows, PS4, Xbox One 20.10. Amnesia: Rebirth Horror Windows, Mac, Linux 20.10. Spacebase Startopia Strategie Windows, Mac, Linux 23.10. Transformers: Battlegrounds Action Windows, PS4, Xbox One 23.10. Ghostrunner SciFi-Action Windows, PS4, Xbox One 27.10. Watch Dogs Legion Stealth-Action Windows, PS4, Xbox One 29.10. The Dark Pictures Anthology: Little Hope Survival-Horror Windows, PS4, Xbox One 30.10.

Die folgende Galerie zeigt die Highlights aus dem September:

Bild 1 von 16 Die Spiele-Highlights im September 2020 (16 Bilder) Das Remake Tony Hawk's Pro Skater 1&2 wird am 04.09.2020 veröffentlicht.



Einige aktuelle Deals und Gratis-Vollversionen für PC-Gamer zeigt die folgende Galerie:

Siehe dazu auch:

(sem)