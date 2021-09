Vorschau: Neue PC-Spiele im Oktober 2021

Der Spiele-Oktober bringt eine ganze Reihe von Nachfolgern, darunter den Multiplayer-Shooter Battlefield 2042, den Action-Shooter Far Cry 6 und den Echtzeitstrategie-Hit Age of Empires IV.

Am 01.10.2021 erscheint mit FIFA 22 der alljährliche Ableger der beliebten FIFA-Reihe.



Age of Empires IV

Am 28. Oktober 2021 erscheint mit Age of Empires IV der langersehnte, neuste Teil der beliebten Echtzeitstrategie-Reihe. Age of Empires IV ist geschichtlich wieder im Mittelalter angesiedelt und knüpft inhaltlich an die Geschehnisse aus Age of Empires 2 an, welches bis heute als der beliebteste Teil der Reihe gilt. Zu Release wird es acht Fraktionen geben, darunter auch die Mongolen und das Delhi Sultanat sowie die kürzlich enthüllten Rus und Das Heilige Römische Reich. Vier der acht Völker bekommen eine eigene Kampagne mit 35 Missionen, die sich über mehr als 500 Jahre der Geschichte erstrecken.

Trailer zu Age of Empires IV (Quelle: Xbox)

Historische Persönlichkeiten wie Johanna von Orléans oder Dschingis Khan sind ebenfalls mit von der Partie, wenn es darum geht, epische Schlachten mit Hunderten von Einheiten an historischen Schauplätzen auszutragen. AoE-typisch geht selbstverständlich nichts ohne den Abbau von Rohstoffen, Basenbau, Weiterentwicklung von Technologien und das strategische Aufstellen einer Armee. Erstmals in der AoE-Reihe lassen sich nun auch Truppen auf Verteidigungsmauern platzieren. Ab 2022 sollen außerdem auch Mods unterstützt werden. Wie gewohnt lassen sich zudem Mehrspieler-Schlachten mit bis zu acht Spielern online austragen.

Far Cry 6

Far Cry 6 kehrt am 07. Oktober 2021 zurück zu seinen vermeintlichen Wurzeln. Es gilt in der Rolle von Dani Rojas (je nach Wahl des Spielers ist Dani die männliche oder weibliche Hauptfigur) das Land Yara aus den diktatorischen Klauen des skrupellosen Herrschers Antón Castillo zu befreien. Antón regiert das Land mithilfe seines korrupten Regimes und zieht nebenbei seinen Sohn Diego zu seinem Helfer und zukünftigen Nachfolger heran. Das Guerilla-Setting von Far Cry 6 setzt beim Kampf gegen Antón und sein Regime vor allem auf improvisierte Waffen, Ausrüstung und Fahrzeuge. Dazu zählt unter anderem ein tödlicher CD-Werfer, eine umgebaute Sardinenbüchse, der Surpremo-Rucksack, der sich wahlweise als Flammenwerfer oder Jetpack nutzen lässt sowie DIY-Fahrzeuge, die sich aus nützlichem Schrott zusammenbauen lassen.

Trailer zu Far Cry 6 (Quelle: Ubisoft)

Außerdem stellt Far Cry 6 dem Spieler sogar einen von drei treuen Begleitern zur Seite: Chorizo, ein Dackel im Rollstuhl, der einige hilfreiche Gimmicks im Gepäck hat, Guapo, ein Krokodil mit Jeansweste und Goldzahn, das Gegnern im Nahkampf zu Leibe rückt und Chicharrón, ein durchgeknalltes Huhn mit buntem Irokesen-Schnitt. Far Cry 6 bietet, wie die meisten seiner Vorgänger, aber nicht nur actionreiches Gameplay, sondern auch ein äußerst ansehnliche Spielewelt - der Inselstaat Yara ist trotz der widrigen Umstände ein echter Hingucker.

Battlefield 2042

Der erfolgreiche Multiplayer-Shooter Battlefield geht am 23. Oktober mit dem neusten Ableger der Reihe an den Start. Battlefield 2042 findet im "Modern-Military"-Setting statt und bietet vor allem hochtechnisierte, zukunftsorientierte Waffen, Ausrüstung sowie Vehikel zu Land, Wasser und in der Luft. Die effektgeladenen Kriegsszenarios finden wie gewohnt auf riesigen Karten statt, auf denen je nach Spielmodus (Eroberung und Durchbruch) bis zu 128 Spieler gleichzeitig Platz finden sollen.

Trailer zu Battlefield 2042 (Quelle: Battlefield)

Neu ist unter anderem ein kreativer Sandbox-Modus, bei dem Multiplayer-Schlachten ganz individuell angepasst werden können. Dazu sollen neben allerlei modernen Waffen und Ausrüstungsteilen aus Battlefield 2042 auch ausgewählte Inhalte aus besonders beliebten Teilen der Spiele-Reihe - namentlich Battlefield 1942, Battlefield 3 und Battlefield: Bad Company 2 - zur Auswahl stehen. Die Multiplayer-Gefechte werden im neusten Battlefield-Teil nun außerdem durch dynamisches Wetter und spektakuläre Weltereignisse beeinflusst. Details zu diesen Ereignissen sind bisher nicht bekannt. Ebenso wenig gibt der Hersteller bisher zu dem geleakten Spielmodus "Hazard Zone" bekannt, bei dem es sich laut Spekulationen von Dataminern um einen Spielmodus mit Parallelen zu Escape From Tarkov und Hunt: Showdown handeln soll, der das erfolgreiche Entkommen von einer Karte zum Ziel hat.

Diese und weitere Neuerscheinungen im Oktober haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release-Datum

FIFA 22 Sportspiel Windows, PS, Xbox 01.10. Succubus Survival-Horror Windows 05.10. Jett: The Far Shore Action-Adventure Windows, PS 05.10. Far Cry 6 Action-Shooter Windows, PS, Xbox 07.10. Back for Blood Koop-Shooter Windows, PS4, Xbox One 12.10. The Riftbreaker Survival-Strategie Windows, PS, Xbox 14.10. War Mongrels Strategie Windows, PS, Xbox 19.10. Disciples: Liberation Strategie Windows, PS, Xbox 21.10. Sands of Aura Action-RPG Windows 21.10. Battlefield 2042 Multiplayer-Shooter Windows, PS, Xbox 22.10. The Dark Pictures Anthology: House of Ashes Adventure Windows, PS, Xbox 22.10. Marvels Guardians of the Galaxy Action-Adventure Windows, PS, Xbox 26.10. Age of Empires 4 Strategie Windows 28.10. Riders Republic Sportspiel Windows, PS, Xbox 28.10. Project Zero: Maiden of Black Water Action-Adventure Windows, PS, Xbox, Switch 28.10.

