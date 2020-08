Vorschau: Neue PC-Spiele im September 2020

Pünktlich zur (virtuellen) Gamescom 2020 warten im September zahlreiche neue PC-Spiele darauf gezockt zu werden. Die Klassiker Mafia und Tony Hawk's Pro Skater bekommen spielenswerte Remakes und die Divinity-Macher schicken den 3. Teil von Baldur's Gate ins Rennen. Darüber hinaus geht mit Serious Sam 4 ein neuer Teil des beliebten First-Person-Shooters an den Start.

Baldur's Gate 3

Am 30. September 2020 erscheint mit Baldur's Gate 3 das neuste Werk der Larian Studios. Die Macher der Divinity-Spiele sind bekannt für erstklassige, rundenbasierte RPGs mit einer Prise Fantasy-Humor. Baldur's Gate 3 spielt zwar im selben Universum wie Baldur's Gate 1 und 2, allerdings findet die Story mehr als 100 Jahre nach den Ereignissen der Vorgänger statt. Die bösartigen Illithiden kehren nach Baldur's Gate zurück, um alles Leben in den "Vergessenen Reichen" zu verschlingen und die heile Fantasy-Welt dem Erdboden gleichzumachen. Der Spieler steuert eine Gruppe von vier ausgewählten Helden, die alles daran setzt, dies zu verhindern. Dabei kann der Hauptcharakter frei gestaltet werden, während sich die anderen Gruppenmitglieder nach und nach im Spiel dazu gesellen. Baldur's Gate 3 erscheint für den PC und auch auf der Spiele-Streaming-Plattform Google Stadia. Dem Gameplay liegt auch im 3. Teil das Dungeons-and-Dragons-Regelwerk zugrunde und die Kämpfe finden wie gewohnt rundenbasiert statt.

Trailer zu Baldur's Gate 3 (Quelle: Larian Studios)

Mafia: Definitive Edition

Beliebte Spiele-Klassiker in einer überarbeiteten Version Jahre nach dem ursprünglichen Release erneut auf den Markt zu bringen, ist ein Phänomen, das in den letzten Jahren immer häufiger auftritt. Dahinter steckt nicht nur das Bestreben der Macher den eigenen Umsatz anzukurbeln, sondern auch die Nachfrage der Zocker-Gemeinde. Wir wollen wieder die Hits aus den "guten alten Zeiten" spielen. Einer dieser Spiele-Hits ist Mafia (2002). Der Gangster-Shooter erscheint am 25. September 2020 als Mafia: Definitive Edition. Die Einzelspieler-Kampagne orientiert sich größtenteils an der Story des Original-Spiels, wurde jedoch um einige Missionen erweitert. In der Rolle des Taxifahrers Thomas Angelo kommt der Spieler eher unfreiwillig mit der Mafia in Berührung und wird schnell ein Teil der Salieri-Familie. Schwieriger als der Einstieg gestaltet sich allerdings der Ausstieg aus dem Gangster-Dasein, als Thomas die Gewalttätigkeit und Dekadenz seines Umfelds satt hat.

Trailer zu Mafia: Definitive Edition (Quelle: Mafia Game)

Tony Hawk's Pro Skater 1&2

Tony Hawk ist so etwas wie der Pate der gesamten Skateboard-Szene. Ähnlich berühmt - und vor allem auch beliebt - ist die Videospiel-Reihe, für die der legendäre Skateboarder seinen Namen hergab. Insbesondere Tony Hawk's Skateboarding (1999) und Tony Hawk's Pro Skater 2 (2000) brachten ungeahnten Spielspaß auf die damaligen Konsolen. Obwohl bis heute noch 16 weitere Titel der Tony-Hawk-Spiele erschienen sind, waren gerade die ersten beiden Teile viele Jahre nach dem Release immer wieder spielenswert. Mit Tony Hawk's Pro Skater 1&2 wird am 04. September 2020 ein Remake veröffentlicht, das das nostalgische Vergnügen wiederbeleben soll. Alle ikonischen Skater aus den alten Teilen sind ebenso am Start wie die bekannten Locations und auch all die stylischen Tricks sind mit von der Partie. Sogar der Soundtrack erinnert stark an die Skateboard-Action von damals.

Trailer zu Tony Hawk's Pro Skater 1&2 (Quelle: PlayStation)

Diese und weitere Neuerscheinungen im September haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release-Datum

Crusader Kings 3 Strategie Windows 01.09. Iron Harvest Strategie Windows, PS4, Xbox One 01.09. Ary and the Secret of Seasons Abenteuer Windows

01.09. WRC 9 Rennspiel Windows, PS4, Xbox One 03.09. Marvel's Avengers Action Windows, PS4, Xbox One 04.09. Tony Hawk's Pro Skater 1&2 Sportspiel Windows, PS4, Xbox One 04.09. NBA 2K21 Sportspiel Windows, PS4, Xbox One 04.09. Necromunda: Underhive Wars Strategie Windows

08.09. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning Action-RPG Windows 08.09. Star Renegades JRPG Windows 08.09. CastleStorm 2 Strategie Windows 18.09. WWE 2K Battlegrounds Sportspiel Windows, PS4, Xbox One 18.09. Serious Sam 4 FPS Windows 24.09. Mafia: Definitive Edition Action-Shooter Windows 25.09. Port Royale 4 Strategie Windows 25.09. Baldur's Gate 3 RPG Windows 30.09. Space Crew Indie-Strategie Windows, Mac, Linux

September

