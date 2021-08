Vorschau: Neue PC-Spiele im September 2021

Im September schickt Blizzard mit "Diablo II: Resurrected" die Neuauflage des beliebten Action-RPGs ins Rennen. Außerdem werden das vielversprechende Action-Adventure "Lost in Random" sowie das Fantasy-RPG "Pathfinder: Wrath of the Righteous" veröffentlicht.

Hinweis: In der Spiele-Vorschau für den August wurden Amazons "New World" und das Action-Adventure "Kena: Bridge of Spirits" für den laufenden Monat angekündigt. Beide Spiele wurden jedoch zwischenzeitlich in den September verschoben.

Bild 1 von 23 Die Spiele-Highlights im September 2021 (23 Bilder) Die Rennsimulation WRC 10 FIA World Rally Championship wird am 02.09.2021 veröffentlicht.



Diablo II: Resurrected

Am 23. September 2021 kehrt mit Diablo II: Resurrected die überarbeitete Mutter aller Action-RPGs zurück auf den PC und die gängigen Konsolen. Auf den ersten Blick hat sich bei der Neuauflage vor allem optisch viel getan. Eine schicke 3D-Grafik sorgt in einer Auflösung von bis zu 4K (2160p) für ein nostalgische Spielgefühl in deutlich aufgehübschtem Gewand. Das Gameplay ist insbesondere mit Maus und Tastatur nah am Original - wer mag, kann nun aber auch per Controller Metzeln und Zaubern.

Trailer zu Diablo II: Resurrected (Quelle: Blizzard)

Ebenfalls zu den Neuerungen gehören "Quality of Life"-Features wie das automatische Goldaufsammeln beim Drüberlaufen, eine geteilte Beutekiste für alle Charaktere und die Möglichkeit Items miteinander vergleichen zu können. Bei Bedarf lässt sich die Optik auf die Original-Darstellung umschalten, so wird gut sichtbar, wieviel Liebe zum Detail in der Überarbeitung steckt. Diablo II: Resurrected enthält alle Inhalte aus Diablo II und der Erweiterung Diablo II: Lord of Destruction.

Lost in Random

In dem märchenhaften Königreich Random geht es ziemlich chaotisch zu. Das liegt vor allem an einer finsteren Königin, die das gesamte Schicksal ihres Reiches mithilfe eines schwarzen Würfels steuert. Davon sind auch das vom Pech verfolgte Mädchen Even und ihre Schwester betroffen. Als Even mit ihrer Schwester Geburtstag feiert, taucht die Königin samt ihrem Würfel und ihrer Entourage auf, um die Party zu sprengen. Evens Schwester hat ein bestimmtes Alter erreicht, in dem nun der Würfel über den weiteren Verlauf ihres Lebens entscheiden soll. Es fällt die Sechs und so verschleppt die Königin Evens Schwester.

Trailer zu Lost in Random (Quelle: Electronic Arts)

Even macht sich auf den Weg, um ihre Schwester zu retten. Dabei steht ihr ein kleiner weißer Würfel namens Dicey zur Seite, der bei jedem Würfelwurf unterschiedliche Ereignisse auslösen kann. Außerdem setzt das atmosphärische Action-Adventure auf taktische Kämpfe und das Sammeln von Karten, die sich während der Kämpfe ausspielen lassen. Lost in Random gibt es ab dem 10. September 2021 zu kaufen.

Pathfinder: Wrath of the Righteous

Das gruppenbasierte RPG Pathfinder: Wrath of the Righteous ist der Nachfolger des erfolgreichen Pathfinder: Kingmaker (2018) und erscheint am 02. September 2021. Spieler schlüpfen erneut in die Rolle eines Helden, dessen Aufgabe es ist, die Welt vor der Vernichtung durch das Böse zu bewahren, das sich aus den Abgründen der Weltenwunde erhebt. Dieses Abenteuer muss man allerdings nicht allein bestreiten. Im Spielverlauf begegnet man zehn einzigartigen Mitstreitern, die sich für die eigene Gruppe rekrutieren lassen.

Trailer zu Pathfinder: Wrath of the Righteous (Quelle: Owlcat Games)

Für den Spielercharakter selbst stehen 12 Rassen und 25 Klassen zur Auswahl, die mit insgesamt über 1000 Zaubern, Kampffertigkeiten und Charaktereigenschaften daherkommen. Das besondere an Pathfinder: Wrath of the Righteous ist, dass sich die Taktik-lastigen Kämpfe je nach Vorliebe in Echtzeit oder auch rundenbasiert austragen lassen. Außerdem finden einige Schlachten auch hoch zu Ross statt.

Diese und weitere Neuerscheinungen im September haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release-Datum

Pathfinder: Wrath of the Righteous RPG Windows, PS4, Xbox One 02.09. WRC 10 Rennspiel Windows, PS, Xbox, Switch 02.09. Bus Simulator 21 Simulation Windows, PS4, Xbox One 07.09. Sonic Colors: Ultimate Jump'n'Run Windows, PS4, Xbox One, Switch 07.09. Succubus Survival-Horror Windows 08.09. The Artful Escape Adventure Windows, Xbox 09.09. Life is Strange: True Colors Adventure Windows, PS, Xbox, Switch 10.09. Lost in Random Action-Adventure Windows, PS, Xbox, Switch 10.09. Tales of Arise JRPG Windows, Xbox One, Switch 10.09. Deathloop Shooter Windows, PS 14.09. Skate Bird Action-Adventure Windows, Xbox One, Switch 16.09. Gamedec RPG-Adventure Windows 16.09. Aragami 2 Stealth-Action Windows, PS, Xbox 17.09. Tails of Iron Action-Adventure Windows, PS, Xbox, Switch 17.09. World War Z: Aftermath Survival-Action Windows, PS, Xbox 21.09. Kena: Bridge of Spirits Action-Adventure Windows, PS, Xbox 21.09. Diablo II: Resurrected Action-RPG Windows, PS, Xbox, Switch 23.09. Encased RPG Windows 26.09. Lemnis Gate Action-Strategie Windows, PS, Xbox 28.09. New World MMORPG Windows 28.09. Astria Ascending RPG-Adventure Windows, PS, Xbox, Switch 30.09. Hot Wheels Unleashed Arcade-Racer Windows, PS, Xbox, Switch 30.09. Rogue Lords Action-Adventure Windows, PS4, Xbox One, Switch 30.09. War Mongrels Strategie Windows, PS, Xbox September

