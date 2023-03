Vorstellung Lamborghini Revuelto: Plug-in-Hybrid mit V12-Motor

Lamborghinis neuer Supersportwagen Revuelto dürfte fraglos heftig polarisieren. Zugeschnitten auf eine sehr spezielle Zielgruppe liefert er Gegnern jeglicher individuellen, motorisierten Mobilität überreichlich Argumente. Die Italiener selbst bestücken das Füllhorn weiter. Bei der Vorstellung spricht Stephan Winkelmann, Vorstandsvorsitzender von Lamborghini, davon, dass der Revuelto ein wichtiger Pfeiler der Elektrifizierungsstrategie sei und die perfekte Balance schaffe zwischen Emotionen und der Notwendigkeit, Emissionen zu reduzieren. Die ersten Werksangaben lassen vermuten, dass Winkelmann möglicherweise nicht alle überzeugen wird.

Primärantrieb V12

Denn Emissionen zu sparen stand ganz eindeutig nicht im Vordergrund. Verbaut sind zwei Elektromotoren an der Vorderachse mit jeweils 110 kW. Im City-Modus wird der Sportwagen nur darüber angetrieben, die Leistung dann auf 132 kW beschränkt. An der Hinterachse ist ein weiterer 110-kW-E-Motor im Gehäuse des Doppelkupplungsgetriebes untergebracht. Als Primärantrieb darf der V12-Benziner gelten, der ohne Aufladung auskommen muss. 6,5 Liter Hubraum wurden eingeschenkt. Drehen darf die Maschine reichlich, der Drehzahlbegrenzer setzt erst bei 9500/min ein. 607 kW liefert allein der V12, im Verbund kann der Fahrer auf bis zu 746 kW zurückgreifen. In der alten Währung "PS" sind das 1015. Das ermöglicht Fahrleistungen, die nahezu konkurrenzlos sind. Lamborghini nennt 350 km/h Spitze und 2,5 Sekunden im Standardsprint. Nach sieben Sekunden sollen 200 km/h erreicht sein.

Verbrauch

Der Verbrauch im WLTP soll bei 18 Litern liegen. Dass er nicht noch höher liegt, ist einer Hybridisierung zu verdanken. Die 79 kg schwere Batterie hat einen Energiegehalt von 3,8 kWh, die sich extern mit maximal 7 kW nachladen lassen. Wer es darauf anlegt, soll mit dem Revuelto bis zu 10 km rein elektrisch fahren können. Im Alltag ist das alles natürlich bedeutungslos, doch auf dem Prüfstand hilft der kleine Speicher, den Sportwagen nicht noch deutlich als ohnehin schon als das zu kennzeichnen, was er ist: Ein verdammt durstiges Auto. Der Zielgruppe wird das klar und egal sein.

(mfz)