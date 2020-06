Vorwerk VR200 und VR300: Cloud-Probleme bei Staubsaugerrobotern

Die beiden Staubsaugerroboter-Modelle Vorwerk Kobold VR200 und VR300 lassen sich seit mehreren Tagen nicht mehr vollumfänglich betreiben. Das geht aus Nutzerberichten hervor, die heise online erreichten. Demnach funktioniert aktuell die Cloud-Anbindung der Staubsaugerroboter nicht mehr richtig.

Das führt laut den Nutzerberichten dazu, dass die Saugroboter nicht mehr auf gespeicherte Grundrisse zugreifen können. Der manuelle Reinigungsmodus, der per Knopfdruck ausgelöst wird, funktioniere dagegen noch. In diesem Modus fehlen allerdings individuelle Einstellungen wie festgelegte Zonen oder die Zeitsteuerung.

"Keine Verbindung zum Server möglich"

Die Fehlerbeschreibung aus den Mails an heise online decken sich mit weiteren Erfahrungsberichten aus Internet-Foren. Nachdem die Staubsaugerroboter auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, zeigen sie demnach die Fehlermeldung "Keine Verbindung zum Server möglich" an. Das Problem scheint seit dem 30. Mai zu bestehen. Laut Vorwerk befinden sich alle Server in der Europäischen Union. Ob ein Zusammenhang mit dem am 30. Mai abgelaufenen TLS-Root-Zertifikat "AddTrust External Root CA" besteht, ist unklar.

Eine Stellungnahme von Vorwerk gibt es nicht, auch eine Nachfrage von heise online beantwortete das Unternehmen nicht unmittelbar. Betroffene Nutzer berichten allerdings, der Service-Hotline sei das Problem bekannt. Vorwerk arbeite demnach an einer Lösung, könne aber noch keinen Termin nennen.

Der Vorwerk Kobold VR300 wird auf der Herstellerwebseite für 800 Euro vertrieben, der Vorgänger VR200 befindet sich nicht mehr im offiziellen Sortiment.

(dahe)