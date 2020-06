Vorwerk behebt Cloud-Probleme bei Staubsaugerroboter VR300

Vorwerk behebt Fehler mit der Cloud-Verbindung des Staubsaugerroboters VR300 mit einem Firmware-Update. Nach dem Update soll sich der Saugroboter wieder richtig mit den Servern verbinden, verspricht Vorwerk. Nach dem Update sei der VR300 wieder vollständig funktionstüchtig. Aufgrund der fehlerhaften Cloud-Anbindung fehlten dem Saugroboter vorher einige Funktionen.

Das neue Firmware-Update kann auf zwei Wegen installiert werden. Wer seinen Saugroboter noch an die "MyKobold"-App oder die "Kobold Roboter"-App gekoppelt hat, kann es ganz normal über die Anwendung einspielen.

Umständlicher ist der Weg für Nutzer, die die App-Koppelung aufgehoben oder den Saugroboter auf Werkseinstellungen zurückgesetzt haben. Sie bekommen von Kobold einen kostenlosen USB-Stick zugeschickt, mit dem sich das Gerät auf die aktuelle Firmware-Version 4.6.0 bringen lässt.

Noch keine Lösung für VR200

Ebenfalls von den Problemen betroffen sind Nutzer des Vorgängermodells VR200. Für diese User steht derzeit noch keine Lösung bereit. Vorwerk arbeite "mit Hochdruck" an einer Fehlerbehebung, teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Eine Lösung werde in Kürze präsentiert. Der Saugroboter VR200 wird von Vorwerk nicht mehr vertrieben, der Nachfolger VR300 kostet 800 Euro.

Die Cloud-Probleme bestehen bereits seit Ende Mai. Weil ein wichtiges TLS-Root-Zertifikat ausgelaufen war, konnten sich die Vorwerk-Roboter nicht mehr korrekt mit der verknüpften Cloud verbinden. Das sorgte für umfangreiche Funktionseinschränkungen. Beispielsweise war es den Saugrobotern nicht mehr möglich, auf gespeicherte Grundrisse zuzugreifen. Auch die Zeitsteuerung und festgelegte Zonen konnten Besitzer nicht mehr nutzen. Der per Knopfdruck ausgelöste manuelle Reinigungsmodus funktionierte allerdings noch.

(dahe)