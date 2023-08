Vorwurf von "Racial Bias" bei Apple-Watch-Sensoren: US-Sammelklage abgewiesen

Ein US-Gericht hat eine Klage gegen Apple abgewiesen, die dem Hersteller unter anderem Kundentäuschung vorwarf: Das in neuere Apple-Watch-Modellreihen integrierte Pulsoxymeter zur Messung des Blutsauerstoffs zeige "Racial Bias", weil es bei Trägern mit dunkleren Hauttypen nicht zuverlässig funktioniere, lautete der Vorwurf des Klägers. Er berief sich dabei auf Studien über entsprechende Messprobleme bei Pulsoximetern, die besonders im Kontext der Coronapandemie in den USA größere Beachtung fanden.

Begründung des Gerichts steht noch aus

Apple habe bei der Vermarktung der Smartwatch verschwiegen, dass die Blutsauerstoffmessung "Vorbehalte und Defekte bei Personen mit dunklerem Hautton aufweist", heißt es in der ursprünglich im Jahr 2022 eingereichten Klageschrift. Er habe einen überhöhten Preis für die Uhr bezahlt, weil er irrtümlich davon ausgegangen sei, dass diese "unabhängig vom Hautton" funktioniere, so der Kläger. Er forderte Schadenersatz.

Ein New Yorker Gericht wies die Klage, die als Sammelklage angelegt war, am Anfang der Woche ab. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Der Kläger dürfe sie auch nicht in überarbeiteter Form erneut vorbringen. Die Urteilsbegründung des zuständigen Richters steht aktuell noch aus (Morales vs. Apple, U.S. District Court – Southern District of New York, Aktenzeichen 22-10872). Apple argumentierte laut Reuters, dass der Kläger den Vorwurf der Täuschung nicht belegen konnte.

Blutsauerstoffmessung nur für "Wellness"

In Support-Dokumenten weist Apple darauf hin, dass sowohl die Messung der Herzfrequenz als auch des Blutsauerstoffs am Handgelenk von geringer Durchblutung verfälscht werden kann – ebenso wie von "permanenten oder vorübergehenden Hautveränderungen" wie Tätowierungen. Eine medizinische Zulassung hat Apple bislang nur für die EKG-App der Apple Watch, die Erfassung des Blutsauerstoffs und der Körpertemperatur durch neuere Modellreihen ist nicht für medizinische Zwecke geeignet, heißt es beim Hersteller.

