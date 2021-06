Vue Day 2021: Noch bis zum 8. Juni verlängerten Frühbucherrabatt sichern

Die Veranstalter heise Developer und dpunkt.Verlag verlängern den Frühbucherrabatt für den Vue Day 2021 um eine Woche. Bis einschließlich 8. Juni können Interessierte noch Tickets zu einem günstigeren Preis erwerben. Die eintägige Online-Konferenz findet in Kooperation mit der deutschen Vue-Community Vuejs.de am 15. Juni statt. Das Programm umfasst sieben Vorträge rund um das Webframework. Fünf ganztägige Online-Workshops, in denen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Wissen rund um Vue.js vertiefen können, flankieren die Veranstaltung.

Highlights aus dem Programm

Zusammen mit Vuejs.de haben die Veranstalter das vielfältige Programm aus sieben Vorträgen zusammengestellt. Das Event beginnt mit einem Einstieg in Vue 3 – der nicht nur für Einsteiger, sondern auch für Profis interessant ist. Cathrin Möller startet den Tag mit einem Trip durch Vue.js und geht der Frage nach, was das noch recht junge JavaScript-Framework eigentlich so besonders macht. Der Vortrag vermittelt Wissen, das man braucht, um eine Anwendung von Null auf zu schreiben und geht dabei auf alle wichtigen Tools und Konzepte ein. Vanessa Böhner, Webentwicklerin und Mitglied des JS Kongress Program Comittee, möchte mit ihrem Vortrag den Horizont der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erweitern. "Vue 3 ohne die Options API oder Vuex dank Composables" ist der Titel ihres 45-minütigen Vortrags.

Wer könnte einen besseren Blick hinter die Kulissen des Webframeworks bieten, als ein wahrer Insider aus dem Vue-Kernteam? Die Veranstalter und Vuejs.de freuen sich, Core-Mitglied Thorsten Lünborg begrüßen zu dürfen. Er bietet interessante Einblicke in den Entwicklungsprozess von Vue.js sowie erste Ansätze und Ideen, wie sich eine Vue-2-App auf Vue 3 migrieren lässt. Joe Ray Gregory, tätig als Softwareentwickler, -Trainer und -Berater, widmet sich dem Thema Testing mit Vue. Neben Antworten auf die beliebte Frage "Was soll ich überhaupt testen?" präsentiert er Lösungsansätze aus der Praxis. Alexander Lichter zeigt, wie Server-Side-Rendering mit Vue und Nuxt.js möglich ist, während Markus Oberlehner die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf eine Insel entführt. Er zeigt, wie man Vue.js und Eleventy vereinen kann, um mit modernen Tools, Webseiten zu bauen, die perfekte Core Web Vitals erreichen.

Das Programm auf einen Blick:

Vue von 0 auf 100

Horizonterweiterung: Vue 3 ohne die Options API oder Vuex dank Composables

Ein Blick hinter die Kulissen des Webframeworks

Stabilere Vue-Applikationen mit Jest und der Testing Library

Server-side Rendering mit Vue und Nuxt.js

Ab auf die Insel: die Island Architecture mit Vue und Eleventy

Fünf Workshops on top

Wer nach einem ganzen Tag zu Vue.js noch nicht genug hat, findet weitere fünf Workshops zum Thema. Béla Varga führt am 18. Juni einen Tag lang in Vue 3 ein. Evgeny Scharow bringt den Teilnehmern am 22. Juni das Framework Nuxt.js näher und zeigt, wie der Aufbau eines Projekts damit funktioniert.

"Was ist und wie funktioniert die neue Composition API?" – Antony Konstantinidis, Trainer bei Vuejs.de, bietet am 25. Juni praktische Hands-on-Informationen zur neuen API von Vue 3. In der darauffolgenden Woche, am 28. Juni führt Béla Varga in die Kunst des Bauens performanter Vue.js-Applikationen ein. Evgeny Sacharow rundet das Workshop-Programm am 2. Juli mit einem Einblick in State-Management mit Vue.js-Anwendungen ab. Tickets gibt es über die Konferenz-Webseite für 449 Euro (zzgl. 19 % MwSt.) pro Workshop.

Workshopthemen:

Einführung in Vue 3

Building Nuxt.js Applications

Was ist und wie funktioniert die neue Composition API?

Wie baue ich performante Vue.js-Applikationen?

State-Management in den Vue-Anwendungen VueX, XState, Pinia

Jetzt Tickets sichern!

Auf der Webseite zum Vue Day 2021 finden sich aktuelle Informationen zum Programm. Ein Ticket für die Eintagesveranstaltung kostet abzüglich Frühbucherrabatt (bis 8. Juni 2021) 149 Euro, danach 199 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Teams profitieren zusätzlich von Gruppenrabatten, Interessierte können sich hierfür via E-Mail an das Event-Team wenden. Tickets sind pro Workshop für 449 Euro erhältlich.

(mdo)