W3C: CSS Nesting Module zum Gruppieren von Stilregeln ist in Arbeit

Das World Wide Web Consortium (W3C) hat den ersten Arbeitsentwurf für ein neues Modul zum Verschachteln von Stilregeln veröffentlicht (CSS Nesting Module). Im aktuellen Stadium als First Public Working Draft ist noch offen, ob das Konsortium das Modul final absegnen und in die CSS-Spezifikationen aufnehmen wird. Die Cascading Style Sheets (CSS) verfügen bei der Organisation über eine eigene Arbeitsgruppe (CSS Working Group), die den Vorschlag eingebracht hat und nun weiter ausarbeitet.

Motivation für den Vorstoß ist die bislang notwendige Wiederholung von Stil-bezogenen Inhalten. Die Duplikate machen die CSS-Stylesheets laut Working Group unübersichtlich und recht aufwendig in der Wartung. Die angedachte Nesting-Möglichkeit soll es Entwicklerinnen und Entwicklern erlauben, miteinander verwandte Stilregeln zu gruppieren. Dadurch werden die Stylesheets laut Verfassern des Working Draft lesbarer und lassen sich leichter warten.

Beispielsweise ließe sich folgendes CSS-Mark-up auch kompakter darstellen:

Das Nesting beziehungsweise Verschachteln würde die Stilregeln gruppieren und dadurch übersichtlicher machen:

Die "eingenisteten" Stilregeln verhalten sich dem Working Draft zufolge wie gewöhnliche Stilregeln, indem sie Elementen Eigenschaften durch Selektoren zuweisen. Allerdings übernehmen sie den Kontext des übergeordneten Selektors (Parent Rule) und können auf dem Elternselektor aufbauen – ohne überflüssige Wiederholungen. Bei der Syntax sind zurzeit ein direktes Nesting und eine @nest -Regel geplant. Eine so ausgezeichnete Regel ist jeweils nur innerhalb einer bestimmten Stilregel gültig, in anderen Kontexten verliert sie ihre Gültigkeit.

Beim direkten Verschachteln hingegen schreiben Entwickler die einzubettende Stilregel in die Elternregel hinein, wobei der Selektor dieser "eingenisteten" Regel als Präfix zu kennzeichnen wäre (nest-prefixed). Im Wortlaut des Working Draft heißt das: "Ein Nesting-Selektor muss der erste einfache Selektor im ersten zusammengesetzten Selektor des Selektors sein. Besteht der Selektor aus einer Liste von Selektoren, muss jeder komplexe Selektor der Liste "nest-fixed" sein, damit der gesamte (zusammengesetzte) Selektor "nest-fixed" ist." (§ 2.1 Direct Nesting)

Das klingt kompliziert, als CSS-Code schaut es für gültige Nestings wie folgt aus: