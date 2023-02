W3C: Konsortium hinter dem modernen WWW ist ab sofort gemeinnützige Organisation

Das World Wide Web Consortium (W3C) hat seine Umwandlung in eine gemeinnützige Non-Profit-Organisation abgeschlossen. Zuvor war das Konsortium ein reiner Zusammenschluss von Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Das W3C standardisiert Web-Techniken wie HTML und CSS und ist damit mitverantwortlich für die technische Architektur des World Wide Web.

Bereits im Juni 2022 hatte das W3C diesen Schritt angekündigt. Ziel des Neustarts ist es unter anderem, leichter mit Organisationen außerhalb der USA, Europas und Asiens zusammenarbeiten zu können. Dazu soll ein neuer Vorstand (Board of Directors), der mehrheitlich aus W3C-Mitgliedern besteht, die strategische Ausrichtung der Organisation leiten. Mehr Transparenz und mehr globale Zusammenarbeit sollen dabei im Mittelpunkt stehen.

Mitglieder sollen weiter im Mittelpunkt stehen

Gleichzeitig will die neue Non-Profit-Organisation dem "mitgliedergetriebenen" Ansatz des bisherigen W3C treu bleiben: Entscheidungen sollen im Konsens der vertretenen Organisationen getroffen werden. Auch die Arbeit an Standards soll transparent und lizenzfrei bleiben.

W3C-Gründer Tim Berners-Lee, der als Vater des modernen WWW gilt, zeigte sich stolz auf das bisher Erreichte des Konsortiums. Gleichzeitig freue er sich auf weitere Verbesserungen, die das W3C mit seiner 28-jährigen Erfahrung als unabhängige Non-Profit-Organisation im öffentlichen Interesse ermöglichen werde.

Berners-Lee ist kaum noch in das operative Geschäft des W3C involviert, gehört aber dem neu gegründeten Board of Directors an. Der Web-Vater habe "die Entwicklung der von ihm gegründeten Organisation aktiv begleitet und unterstützt", heißt es in der Pressemitteilung.

Die Umstrukturierung bringt aber auch neue Pflichten mit sich. So verlangt das US-Recht von Non-Profit-Organisationen die Veröffentlichung einer Satzung sowie einer Reihe von Dokumenten wie Steuerunterlagen und Finanzberichten, die die operativen Tätigkeiten, Bilanzen, Kapitalflussrechnungen, Jahresabschlüsse und -berichte des W3C beschreiben.

(jvo)