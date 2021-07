WIKO Y62: Einsteiger-Smartphone mit Android Go für 90 Euro

Der französische Smartphone-Hersteller WIKO hat ein Einsteiger-Handy für 90 Euro angekündigt: Das Y62 soll ab dem 9. Juli in Deutschland erhältlich sein und 90 Euro kosten. Dem Preis entsprechend ist die Hardware des WIKO-Smartphones vergleichsweise schwach.

Herzstück des Einsteiger-Smartphones ist ein MediaTek Helio A20, dessen vier Kerne mit 1,8 Ghz takten. 5G beherrscht dieser SoC nicht, Käuferinnen und Käufer müssen sich also mit LTE-Mobilfunk abfinden. Sehr knapp bemessen ist außerdem der Arbeitsspeicher von 1 GByte. Der interne Speicherplatz ist mit 16 GByte ebenfalls klein.

Android Go 11

Das Display des Y62 ist 6,1 Zoll groß und hat eine Auflösung von 720 x 1560 Pixeln. Der Akku soll laut Hersteller mit seinen 3000 mAh für anderthalb Tage ausreichen, dieser Wert dürfte je nach Nutzung allerdings stark variieren. Sowohl die rückseitige Hauptkamera als auch die Frontkamera schießen Fotos mit 5 Megapixeln.

Damit das Y62 trotz der schwachen Technik rund läuft, setzt Hersteller WIKO auf Android Go in Version 11: Die Go-Variante des Betriebssystems stellt geringere Anforderungen an die Gerätehardware und ist damit vor allem für günstigere Smartphones geeignet.

(dahe)