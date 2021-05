Apples Entwicklerkonferenz WWDC 2021: Programm verfügbar, Keynote steht

Apple hat Informationen zu den Sessions und Keynotes der WWDC 2021 mitgeteilt. Die mehr als 200 Sitzungen, die der Konzern für Entwickler anbietet, finden einmal mehr komplett digital statt – wie schon 2020 gibt es die Worldwide Developers Conference nur im Internet und nicht als Präsenzveranstaltung im kalifornischen San Jose.

Die Veranstaltung läuft vom 7. bis zum 11. Juni und steht in diesem Jahr unter dem Motto "And away we code" ("Und los geht's mit dem Coden"). Wie üblich dürfte Apple seine neuen Betriebssysteme – darunter iOS 15 und macOS 12 – präsentieren. Noch wichtiger für die Developer-Gemeinschaft sind allerdings die vielen detailreichen Sessions und Workshops, die der Konzern kostenlos ins Netz stellen wird.

Keynote am 7. Juni

Zentrale Veranstaltung wird die Keynote am ersten Tag der WWDC 2021 sein. Sie startet um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit und dürfte auch einige neue Hardware-Produkte bringen. Vier Stunden nach der Keynote (23 Uhr MEZ) kann man sich die "State of the Union" anhören, die Apples aktuellen Plattform-Stand aus Entwicklersicht schildert.

Eine Übersicht der Sessions, die Entwickler im Web sowie über die Apple-Developer-Anwendung auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV ansehen können, fasst Apple hier zusammen. Zudem wird es einmal mehr sogenannte Lab Appointments geben, also virtuelle Treffen mit Apple-Ingenieuren. Für diese muss man sich vorab im Web bewerben. Apple nennt als Beispiele die Implementierung neuer Apple-Techniken, Tipps zum UI/UX-Design sowie das Management von Apps im App Store, bei denen die Teammitglieder Developern zur Seite stehen könnten. (Die Termine sind allerdings normalerweise flott ausgebucht.)

Foren, Chats, Pavilions

Um die Kommunikation zu erleichtern, hat Apple weiterhin erneut ein eigenes Forum für die WWDC aufgesetzt. Hier diskutieren Entwickler und Apple-Ingenieure miteinander über die Themen der Veranstaltung. Praktisch: Einen Developer-Account benötigt man für den Zugang nicht, zum Posten reicht eine Apple ID. "Mehr als 1000 Ingenieure von Apple" stünden hier für die Beantwortung von Fragen bereit, hieß es.

Weiterhin bietet die WWDC 2021 sogenannte Challenges, kleine Wettbewerbe, um Programmierkenntnisse zu verbessern, sowie sogenannte Digital Lounges, über die man während der Woche Apple-Ingenieure und Apple-Designer auch per Chat ansprechen kann. Auch deren Nutzerzahl ist begrenzt, Apple gibt Anmeldungen ab dem 1. Juni frei. Um seinen virtuellen WWDC-2021-Besuch besser zu strukturieren, gibt es "Pavilions" in der Apple-Entwickler-App. Diese gruppieren Veranstaltungen nach Themen. Zu guter Letzt kündigte Apple an, auch in diesem Jahr wieder Entwicklerpreise – die Apple Design Awards – zu vergeben. Auch das geschieht erneut komplett virtuell. (bsc)