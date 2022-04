WWDC 2022: Apples Entwicklerkonferenz wieder virtuell

Die Hoffnung, dass Apple in diesem Jahr erstmals seit 2019 wieder seine Entwickler persönlich nach San Jose und Cupertino einladen würde, hat sich zerschlagen: Auch die World Wide Developers Conference 2022 wird wieder nur online stattfinden. Das kündigte der iPhone-Hersteller am Dienstagabend an.

Fünf Tage, viele Online-Seminare

Die Internet-Veranstaltung mit zahlreichen Vorträgen zu allen wichtigen Entwicklerthemen rund um Apple-Geräte zieht sich über fünf Tage vom 6. bis 10. Juni. Wie üblich wird es zum Start eine Keynote mit Konzernchef Tim Cook und seinen Managementkollegen geben – auch dies wie seit 2020 gewöhnt wohl in Form einer Aufzeichnung. Man baue auf die Erfahrungen der letzten zwei Jahre mit virtuellen Events auf, so Apple in seiner Terminbekanntgabe.

Zu sehen sein werden jeweils die neuesten Versionen von iOS und iPadOS (16), macOS (vermutlich 13), watchOS (9) und tvOS (16). Erwartet wird außerdem neue Hardware – so steht von Apple immer noch die Vorstellung eines neuen Mac Pro mit Apple Silicon sowie neuer MacBooks aus.

Auch Zubehör wie überarbeitete AirPods könnten gezeigt werden – wobei schon die Software einen großen Teil der Keynote einnehmen dürfte. Danach gibt es wie immer eine "State of the Union" für Developer zum aktuellen Stand des Apple-Universums.

Foren und Live-Talks

Neben den Seminaren in Videoform dürfte es wieder zum Austausch in speziellen Entwicklerforen kommen – zudem hatte Apple bei der WWDC 2021 auch ein virtuelles Live-Format für Rückfragen mit Apple-Experten eingeführt. Termine hierzu sind allerdings erfahrungsgemäß sehr schnell ausgebucht. Von diesen "Digital Lounges" soll es 2022 mehr geben. Auch ist geplant, mehr lokalisierte Inhalte für bestimmte Märkte zu offerieren.

Vorteil des virtuellen Formates ist, dass die komplette WWDC kostenlos besucht werden darf – man muss also weder vierstelligen Eintritt zahlen noch Flug oder Hotel buchen. In den letzten Jahren glich die Teilnahme aufgrund der enormen Nachfrage sowieso einer Lotterie. Für junge Entwickler hat Apple eine Swift Student Challenge in petto, bei der man einige Goodies erhält – neben WWDC-2022-Kleidung unter anderem eine Einjahresmitgliedschaft in Apples Entwicklerprogramm.

Eine Neuerung im Gegensatz zu den Corona-Vorjahren wird es bei der WWDC 2022 geben: Im Rahmen eines sogenannten "Call to Code"-Events will Apple ausgewählte Entwickler am 6. Juni in den Apple Park einladen – dort soll dann eine "Viewing Party" für Keynote und State of the Union stattfinden. Wie man teilnehmen kann, will Apple in den kommenden Wochen mitteilen.

