WWDC 2023: Apples Entwicklerkonferenz findet von 5. bis 9. Juni statt

Apple hält für seine Entwicklerkonferenz WWDC am traditionellen Termin Anfang Juni fest. Dieses Jahr läuft sie vom 5. bis zum 9. Juni 2023. Bei der großen Rede ("Keynote") am Eröffnungstag sollen voraussichtlich die nächsten Versionen von iOS, iPadOS, macOS, watchOS und tvOS vorgestellt werden. Wie im Vorjahr plant Apple die Konferenz vor allem online abzuhalten.

Die Teilnahme hieran soll kostenlos sein. Eine begrenzte Zahl von Entwicklern und Studenten kann vor Ort teilnehmen. Vielleicht wird es dabei erstmals Ausblick auf Apples angebliche Headset-Pläne geben, über die seit Monaten spekuliert wird.

Zusätzlich zu den Ankündigungen der Keynote und den State-of-the-Union-Präsentationen wird das diesjährige Online-Programm Vorträge (Sessions), One-on-One Labs und Möglichkeiten zum Austausch mit Ingenieurinnen und Ingenieuren von Apple und anderen Entwicklerinnen und Entwicklern umfassen. Entwickler und Studierende haben außerdem die Möglichkeit am 5. Juni an "einem speziellen Tag" vor Ort im Apple Park teilzunehmen, um die Keynote und die State of the Union gemeinsam mit Zuschauern weltweit anzuschauen.

Die Anzahl der Plätze für diese Veranstaltung ist begrenzt. Details zur Anmeldung sind auf der Apple Developer Webseite und in der App zu finden. Die Plätze sollen verlost werden. Wer ausgewählt wurde, wird am 5. April informiert. Weitere Informationen zur WWDC23 wird Apple in den nächsten Wochen in der Apple Developer App und auf der Apple Developer Webseite veröffentlichen.

Swift Student Challenge für Studierende

Auf der WWDC23 gibt es für Nachwuchsentwickler wieder eine Swift Student Challenge. Mithilfe von Swift Playgrounds sind Studierende aus der ganzen Welt eingeladen, einen App Playground zu einem Thema ihrer Wahl zu erstellen. Die Teilnahme am diesjährigen Wettbewerb ist ab sofort möglich, Studierende können ihre Arbeiten bis 19. April einreichen. Weitere Informationen gibt es auf der Swift Student Challenge Webseite.

